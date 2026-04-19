Plantel de la Selección Uruguaya, el 18 de abril, por el Sudamericano Sub-17 2026 contra Chile, en Paraguay. Foto: AUF

Fue el último partido de la celeste que logró la clasificación al Mundial; hoy se define el torneo.

Uruguay logró la clasificación al Mundial sub 17, y terminó en la sexta colocación en el Sudamericano al perder 3-2 con Chile. Este encuentro solamente definía el puesto final, ya que los dos habían obtenido el boleto mundialista.

El jugador de Defensor Sporting, Alan Soarez de Lima, había puesto en ventaja a los dirigidos por Ignacio González. La celeste había superado a su rival en el primer tiempo, pero en el inicio del complemento hubo tres tantos trasandinos en diez minutos. Amaro Rivero anotó un doblete y Lucas López el otro. Ezequiel Fernández, sobre el final, estampó el resultado definitivo.

De esta forma, Uruguay cerró la participación con dos triunfos, dos empates y dos derrotas en seis partidos disputados. Logró el objetivo con un plantel donde tuvo muchos jugadores dando ventaja de edad por elección del entrenador.

Los clasificados al Mundial, con definición del título a la vista

Venezuela logró el último cupo mundialista al vencer 1-0 a Bolivia. La vinotinto se subió al séptimo escalón y se sumó a Uruguay y Chile. Los otros cuatro clasificados son los semifinalistas que en la jornada dominical terminarán de definir las posiciones finales.

A las 17.00, Ecuador va con Brasil en cotejo que definirá el tercer puesto. Llamativamente fueron los dos líderes de fase de grupos que no pudieron clasificar a la final, que tendrá a Colombia y Argentina en busca del oro.

El Mundial se disputará en Qatar y tendrá 48 participantes. Además de los sudamericanos, están Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España de Europa; Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos de Concacaf; y Fiyi, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia de Oceanía. Solo restan conocerse los participantes africanos.