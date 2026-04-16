Hubo participación de la delegación uruguaya en ciclismo de ruta masculino y femenino, gimnasia artística, surf, tiro con arco y natación.

Continúan disputándose los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, la obtención del bronce de Luisana Ramírez en judo sigue siendo la única de Uruguay hasta el momento, pero hay ilusión de aumentar la colocación en el medallero en el futuro inmediato.

En natación comenzó muy bien Angelina Solari, que ganó su serie de 100 metros libres con 57.13; la nadadora de Olimpia marcó el mejor tiempo de la tabla general en las clasificatorias y se ilusiona con pelear medallas. Giuliana Pereira compitió en 50 metros espalda, llegó tercera en su serie con 30.73, quedó sexta en la clasificación general y competirá en la final.

En ciclismo de ruta se disputó la contrarreloj masculina. Laurencio Aquino, ciclista de 17 años que es campeón nacional en esta especialidad, fue decimotercero y Aparicio Caraballo decimoséptimo.

También se corrió la contrarreloj en ciclismo de ruta femenino. Sol Mockford terminó duodécima con un tiempo de 23:17.00, casi dos minutos detrás de la cima, mientras que Julieta Albornoz culminó en el decimoséptimo lugar con 24:29.32.

En surf, Roberto Camblor, que ya había competido en días anteriores, perdió en el repechaje con el colombiano Romeo Chávez.

En tiro con arco hubo una buena participación de Sophia Batalla, que terminó sexta con 625 puntos; quedó parcialmente a 51 de la cima de la tabla, pero solamente a 20 unidades de los puestos de medallas.

Jueves intenso en busca de medallas

A las 18.30, Lis Núñez peleará con la boliviana Giuliana Velásquez en boxeo femenino hasta 60 kg en una de las semifinales. También en semis, Franco Ledesma irá con el brasileño Daniel Barnabá en la categoría hasta 65 kg masculino. Dahel Abrines debutará en cuartos de final contra César Avellaneda de Perú en la categoría hasta 80 kg masculino.

En gimnasia artística Diego Hernández tendrá dos pasajes hoy y otros dos el viernes en representación del equipo de Uruguay, que debutará en la competencia en serie junto con los equipos de Ecuador, Argentina y Perú.

Angelina Solari competirá en la final de 100 metros libres femenino de natación, con buenas chances de acceder al podio, mientras que Giuliana Pereira buscará el metal en la final de 50 metros espalda.