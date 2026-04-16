Los de Sayago enfrentarán a Defensor Sporting el sábado a las 16.00; el fin de semana está repleto de partidazos.

Racing es el actual líder del Torneo Apertura, con cuatro puntos de ventaja sobre Peñarol y Deportivo Maldonado. En el gran partido de la fecha enfrentará el sábado a las 16.00 a Defensor Sporting en el Parque Osvaldo Roberto; el violeta viene de ganarle 2-0 a Boston River. Los de Sayago vencieron a Wanderers en la hora, otro triunfo los dejaría acariciando el título. Arbitrará Javier Burgos.

Uno de los retadores es el elenco fernandino, que el domingo a las 16.00 chocará con Danubio en Jardines, en cotejo arbitrado por Andrés Matonte. Los de Gabriel Di Noia le ganaron a Nacional en el Campus, mientras que los franjeados igualaron con Central Español, en encuentro repleto de polémica, y están complicados en la tabla del descenso. Sumar es urgente.

El otro oponente de riesgo para Racing, Peñarol, cerrará la fecha el lunes a las 20.30 en el Campeón del Siglo contra Juventud de Las Piedras, con el arbitraje de Javier Feres. Tras su participación copera del jueves, los dos llegarán a este encuentro con objetivos distintos; el pedrense, de mal arranque, quiere salir del fondo, y el carbonero dar lucha hasta el final.

Partidazos a la vista

La fecha se abrirá el viernes a las 20.00 en el Palermo con Central Español-Albion, cuarto y sexto, respectivamente. Leodán González será el juez principal de un partido entre equipos que juegan bien y que quieren seguir sumando para escapar rápido del descenso y cambiar de objetivo.

Justamente, por la parte baja, hay una finalísima el sábado al mediodía en el Paladino, donde Progreso, con el debut de Tabaré Silva en la dirección técnica, recibirá a Wanderers. Ambos hilvanan dos derrotas en fila; los bohemios están uno abajo en la fatídica. Arbitrará Gustavo Tejera.

Cerro, que también busca salir de la zona roja, madrugará para jugar ante Montevideo City Torque el domingo a las 10.00 en el Tróccoli. El ciudadano llega con el espaldarazo copero tras vencer a Palestino en Chile. Daniel Rodríguez impartirá justicia.

El lunes a las 17.00, en Florida, Boston River chocará ante Cerro Largo, en enfrentamiento entre dos equipos que están en zona media: tranquilos para el descenso y buscando elevar la mira. Hernán Heras será el juez.

No los descartes

El central del domingo será Liverpool-Nacional, a las 19.30 en el estadio Centenario. En muchas circunstancias pudo ser el partido de la fecha, pero como los dos están lejos en el Apertura, pierde relevancia ante sus competidores del fin de semana. El negriazul volverá a ser dirigido por Gustavo Ferrín luego de ganar en el Campeón del Siglo, mientras que el tricolor llega entonado tras vencer a Deportes Tolima por la Copa Libertadores. Jorge Bava, campeón uruguayo con los de Belvedere, lo enfrentará por primera vez como entrenador. Esteban Ostojich arbitrará.

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