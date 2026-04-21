La delegación celeste tuvo suerte dispar en el arranque de la semana, mantiene chances de medallas de cara a los últimos días de competencia.

La delegación uruguaya sigue participando de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se están disputando en Panamá y tendrán lugar hasta el próximo sábado. La primera semana de competencia fue muy exitosa con la obtención de once medallas que mantienen a la celeste en el noveno lugar del medallero general.

Este martes hubo actividad de taekwondo, donde Guadalupe Grippoli perdió ante la argentina Martina Barroso. John Cerrato también cayó, en este caso a manos del boliviano Kelvin Cusi. Además de competir individualmente, ambos participaron de la pareja mixta, con derrota frente a Perú. El miércoles Aharon Rivero va contra el paraguayo Jesús Escurra en categoría hasta 63kg masculino.

En tenis, Sofía Barroso perdió con la peruana Leticia Bazan en doble 6-3 en octavos de final. Felipe Vázquez debutará contra Leonardo Winkel, de Curazao, mientras que Barroso y Vázquez también chocarán con Curazao en doble mixto.

También hubo dos uruguayos participando en la primera ronda de golf. La competencia consta de cuatro jornadas como la de esta tarde, recién ahí se definirán los medallistas. Martín Silveira, que llegó a liderar la tabla, terminó noveno, dentro de un pelotón de avanzada donde está todo muy apretado, el golfista tiene 75 puntos y está solamente a siete de Samuel Trucco, el chileno que está liderando. Matías Angenscheidt marcha decimoctavo con 85 puntos.