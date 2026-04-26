A falta de dos fechas para el inicio de playoffs, la tabla de posiciones quedó muy pareja.

Nacional le ganó a Aguada de visitante 98-94, pese a las bajas de Connor Zinaich –lesionado– y Gianfranco Espíndola –suspendido–. De esta forma, el campeonato se puso al día y quedó sin partidos pendientes después de mucho tiempo, con dos fechas por disputarse antes del comienzo de los playoffs.

El tricolor llegó a tener 24 puntos de diferencia y parecía encaminarse con facilidad a un triunfo cómodo, pero el rojiverde reaccionó en el último cuarto y se dio un final de locos donde Bernardo Barrera fue fundamental para inclinar la balanza para la visita. Donald Sims falló libres claves y Juan Santiso tiró el triple para el triunfo épico, pero no pudo ser para el aguatero, que volvió a mostrar grandes carencias defensivas.

James Feldeine completó una semana soñada y, tras convertir 37 en el clásico ante Peñarol, se despachó con 29 puntos. Además, Ernesto Oglivie encestó 19 unidades y Patricio Prieto, 14.

Ahora Nacional espera el fallo por los incidentes al terminar el partido ante Peñarol en el Polideportivo. Si no sufre quita de puntos, se quedará con el segundo lugar para playoffs. El carbonero terminará primero y Defensor Sporting será sexto. La lucha apasionante está en los puestos tres al cinco, donde Malvín, Hebraica y Macabi y Aguada están iguales.

Biguá y Urunday Universitario hace más de un mes que no juegan; al suspenderse el reclasificatorio están esperando para jugar playoffs. El elenco de Villa Biarritz terminó séptimo y el estudioso, octavo.

Las últimas dos fechas de la fase regular de la liguilla se disputarán el martes 28 de abril y el sábado 2 de mayo. El martes Defensor Sporting va con Aguada, Peñarol recibe a Malvín y Nacional a Hebraica y Macabi. En la última, Malvín va con Aguada, Nacional con Defensor Sporting y Peñarol con Hebraica y Macabi.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 24 6 49 Nacional (1) 20 10 48 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Aguada (2) 20 10 46 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.

(3) Quita de cinco puntos.