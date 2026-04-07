Es el sexto técnico en dejar su cargo en diez fechas y fue el tercero de la semana.

Camilo Speranza no seguirá en Liverpool luego de estar cinco encuentros sin ganar, en un fixture que, en principio, le puso una racha de rivales favorables como para agrandar el casillero de unidades. El negriazul empató con Montevideo City Torque, Central Español y Progreso, y perdió ante Racing y Deportivo Maldonado, en trámite donde jugó gran parte de la noche dominical con uno más. La derrota 2-0 ante los fernandinos fue el punto final para el entrenador.

El lunes hubo reuniones entre Speranza, el presidente José Luis Palma e integrantes del área deportiva, en las que las partes se pusieron de acuerdo en el desenlace final. El director técnico decidió renunciar y los argumentos esgrimidos fueron entendidos por el resto de los integrantes del encuentro. En el entrenamiento del martes por la mañana, el entrenador junto con su cuerpo técnico se despidieron del plantel.

Liverpool está noveno con 13 unidades, ganó tres, empató cuatro y perdió otros tres. Además, quedó rápidamente eliminado de la Copa Libertadores al perder en fase previa con Independiente Medellín. El próximo lunes visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo, mientras que el domingo siguiente jugará ante Nacional en el estadio Centenario ya que el Parque Viera, donde oficia de local, se está resembrando.

Hasta la designación de un nuevo director técnico, Gustavo Ferrín, director deportivo de la institución, entrenará al plantel principal. No se descarta que dirija el lunes frente al carbonero.

Fecha demoledora

Liverpool fue el tercer equipo en quedarse sin entrenador en la décima fecha del Apertura. Sergio Blanco llegó a Juventud de Las Piedras en lugar de Sebastián Méndez, Diego Monarriz salió de Danubio, donde quedará interinamente Gustavo Matosas hasta el final del Apertura, y ahora Speranza renunció en Belvedere.

A diferencia de otros años, recién en la sexta etapa se dieron los primeros cambios de entrenadores: Nelson Abeijón renunció en Cerro para la llegada de Alejandro Apud e Ignacio Ithurralde llegó a Boston River por Israel Damonte. Más tarde, en Nacional, llegó Jorge Bava por Jadson Viera.

Los rumores marcaban que podía ser el último partido de Román Cuello en Defensor Sporting tras la derrota en el Tróccoli, pero la dirigencia del violeta no hará movimientos por el momento. En Progreso sigue Leonel Rocco, pese a la situación deportiva del equipo.