La segunda división vuelve el sábado a las 15.00 para el partido entre La Luz y Uruguay Montevideo.

El bicho colorado del Cerrito de la Victoria se quedó con una importante victoria en el litoral del país, frente al local Paysandú por la mínima, en el partido correspondiente a la serie B. Un gol tempranero de Horacio Sequeira, que fue figura, le permitió al equipo de la capital quedarse con el partido. Paysandú, dirigido por Pablo Marini, aún no encuentra la ventaja en su casa del estadio Artigas.

El gol, cuando aún no iban diez minutos del primer tiempo, llegó tras una asistencia de Joel Poiso y una definición con calidad de Horacio Sequeira, que año a año despunta el vicio del gol sea cual sea el equipo en el que juegue. Nazareno Ferreyra hizo lo posible por quedarse con la jugada, pero el 1-0 abrió el score y se instaló hasta el final del encuentro. La expulsión de Agustín Vique por roja directa en el local condicionó la búsqueda del empate. Sobre el final del juego, Brandon Logiurato también fue expulsado en los sanduceros.

Los dirigidos por Martín Piñeyro quedaron primeros en la tabla de la serie B con 8 puntos. Igualaron a Plaza Colonia, que tiene fecha libre este fin de semana (igual que Atenas). La quinta etapa del Torneo Competencia se retoma este sábado con dos partidos, ambos en el Parque Palermo: La Luz con Uruguay Montevideo a las 15.00 por la serie A y Oriental de La Paz con Miramar Misiones a las 21.30 por la serie B.

El domingo Cerrito, que está primero en la serie A y quiere consolidarse, disputa uno de los partidos más atractivos en el Parque Capurro a las 13.00 frente a Fénix. Además, a las 16.00 en el Palermo, Colón recibirá a River Plate, que está último en la zona B y buscará recuperarse. Finalmente, por la serie A Tacuarembó recibirá a Huracán de Paso de la Arena a las 20.30 en el Goyenola.