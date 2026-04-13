Jugadores e hinchas de Racing festejan el triunfo el 12 de abril ante Wanderers, en el Parque Viera.

“Hubo un hecho antirreglamentario”, dijo el presidente Jorge Barrios en alusión a los segundos que el equipo de Sayago jugó con 12 jugadores.

En uno de los grandes partidos del fin de semana, Racing le ganó en la hora de visitante a Wanderers y continúa como líder del torneo Apertura a falta de cuatro fechas, con cuatro puntos de ventaja sobre Peñarol, que recién esta noche disputará su encuentro de la undécima etapa ante Liverpool.

La derrota fue muy dolorosa para el bohemio, que continúa en el último lugar en la tabla del descenso. El domingo, por primera vez, tenía la chance de superar a Progreso, su rival más próximo y a quien enfrentará el próximo sábado en un duelo caliente entre los dos equipos que parecen estar más lejos de mantener la categoría.

Luego del segundo gol cervecero y los enormes festejos del plantel con los suplentes que ingresaron al campo, se dieron una serie de cambios en los dos equipos. En Racing entraron José Rulo Varela y Facundo González, pero únicamente salió Felipe Cairus.

Anahí Fernández levantó el cartel con el número de Sebastián Da Silva, quien nunca dejó el campo. Bruno Sacarelo reanudó el partido mientras los de Sayago tenían 12 jugadores en cancha. El error arbitral estuvo en no constatar la producción efectiva de la variante.

El primero en salir corriendo a advertir la situación fue Christian Chambián, entrenador racinguista que le avisó a Fernández sobre el suceso. Ahí se frenó el trámite, salió Da Silva y fue amonestado. Racing jugó aproximadamente 17 segundos con un futbolista más de lo permitido por reglamento.

Jorge Barrios: “No sé de quién es la culpa, pero no puede jugar con 12”

El presidente de Wanderers, Jorge Barrios, habló en el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes y expuso que “hubo un hecho antirreglamentario al jugar con 12 y Sacarelo lo estampó en el formulario; hoy vamos a hacer el reclamo y pedir los puntos”.

El exjugador del bohemio, que fue una de las grandes glorias de la institución, agregó: “Si vos cometés un error en el tránsito, te multan. Racing cometió un error y debe ser sancionado. No sé de quién es la culpa, pero no se puede jugar con 12”.

El presidente está convencido de que hubo un beneficio hacia el rival. “Sabemos la realidad del plantel, pero fuimos perjudicados nuevamente por el arbitraje. Los hinchas me piden que salga a defender la institución”.