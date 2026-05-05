El ciudadano recibirá a Palestino el miércoles a las 19.00 en el Estadio Centenario.

Montevideo City Torque viene de perder ante Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana, pero sigue primero en el grupo pese a dejar el invicto. La buena colocación lo tiene cerca de la clasificación y ganarle a Palestino en el Estadio Centenario puede ser clave. El encuentro va el miércoles a las 19.00, será televisado por ESPN 2 en todos los cableoperadores y por Disney+ en streaming.

En el grupo F, el equipo uruguayo tiene 6 puntos, tanto Riestra como Gremio están con 4 unidades y cierra Palestino con 2. Vale recordar que en la Copa Sudamericana el primero de cada zona avanza directo a octavos de final, mientras que el segundo jugará un repechaje ante un tercero de fase de grupos de la Copa Libertadores.

Torque va a jugar con resultados vistos, ya que el martes a las 19.00 Deportivo Riestra recibirá a Gremio. El equipo uruguayo espera por Riestra la próxima semana y cerrará con Gremio en Porto Alegre.

Pasado inmediato

Montevideo City Torque empató ante Racing el último fin de semana en un partido en el que jugó con mayoría de suplentes, aunque algunos titulares tuvieron contados minutos. Marcelo Méndez cuidó a los habituales priorizando el torneo internacional, sabiendo que tiene una buena oportunidad ante un equipo al que ya le ganó de visitante.

El elenco chileno no jugó el último fin de semana por el torneo local donde está undécimo. Nicolás Meza será baja por suspensión. No está siendo un buen 2026 para Palestino.

El venezolano Yender Herrera será el juez principal, Migdalia Rodríguez y Paolo García estarán en las líneas, Emikar Calderas será el cuarto árbitro, mientras que Stefani Escobar y José Martínez estarán en el VAR.