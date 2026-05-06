Carlos Garcés, de Cienciano, y Geremías Meléndez, de Puerto Cabello, el 5 de mayo, en el estadio Misael Delgado en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela.

Academia Puerto Cabello goleó a Cienciano y Gremio a Deportivo Riestra; Caracas fue el otro ganador de la noche donde hubo tres empates; hoy hay seis partidos.

El martes tuvo seis encuentros por Copa Sudamericana, donde destacó el empate de Juventud de Las Piedras frente a Atlético Mineiro. Si bien fue un buen resultado para el pedrense, bajó un escalón en su grupo, ya que Academia Puerto Cabello goleó 3-0 a Cienciano. En el ganador ingresó a los 80 minutos Pablo Lima, mientras que Gerónimo Bortagaray estuvo en el banco; Maximiliano Amondarain, Cristian Souza y Alejandro Hohberg jugaron en el elenco peruano donde el golero Gonzalo Falcón fue suplente.

Cienciano sigue líder con 7 puntos, Puerto Cabello tiene 6, Juventud 5 y Atlético Mineiro 4, en un grupo que quedó parejísimo a falta de dos fechas y donde todo puede pasar.

Montevideo City Torque, que recibe esta noche a Palestino, ya sabe el resultado del otro partido de la fecha: Gremio goleó de visitante a Deportivo Riestra 3-0 y ahora es líder con 7 puntos, uno más que el ciudadano. La buena noticia para los de Marcelo Méndez es que, si ganan, se despegan junto con los de Porto Alegre.

Todos iguales

Los dos partidos del grupo D fueron empate. Deportivo Cuenca y San Lorenzo igualaron 0-0 en Ecuador; en el elenco argentino Mathías de Ritis ingresó en el segundo tiempo y Guzmán Corujo estuvo en el banco de suplentes.

Además, Deportivo Recoleta y Santos empataron 1-1, con la particularidad de que los paraguayos fijaron un escenario cercano a Brasil, donde solamente había 2.000 hinchas locatarios y el resto era visitantes. Neymar adelantó al equipo en el que fue titular Christian Oliva, pero sobre el final igualó Fernando Galeano.

San Lorenzo es líder con 6, Cuenca tiene 5, Recoleta 4 y Santos, que todavía no ganó, 3.

Caracas venció 3-2 de visitante a Independiente Petrolero y sigue líder, en un grupo en el que están Botafogo y Racing de Avellaneda, y es la gran sorpresa hasta el momento. Los venezolanos ganaban por dos goles y tenían un jugador de más, pero en tres minutos lo empataron los bolivianos. Wilfred Correa puso el celebrado tanto de la victoria.

¿Dónde ver los partidos de hoy por Copa Sudamericana y qué uruguayos juegan?

Los encuentros televisados por las distintas pantallas de ESPN se podrán ver en todos los cableoperadores y en Disney+, mientras que los de DirecTV son exclusivos de dicha señal; por streaming solamente estarán en DGo.

Sin dudas, el destacado de la jornada es Botafogo-Racing en Maracaná; si no ganan los de Avellaneda, quedan prácticamente eliminados de la competencia.

Detalles | 19.00 | Audax Italiano - Vasco da Gama | Directv | Diego Coelho (AUD) - José Luis Rodríguez (VAS) | | 19.00 | Montevideo City Torque - Palestino | ESPN 2 | Sin uruguayos en Palestino | | 21.00 | Barracas Central - Olimpia | ESPN 5 | Yonatthan Rak, Jhonatan Candia (BAR) - Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Faustino Barone (OLI) | | 21.00 | Macará - Tigre | ESPN 2 | Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne, Franco Posse (MAC) - Ramón Arias (TIG) | | 21.30 | Botafogo - Racing | ESPN 3 | Mateo Ponte, Santiago Rodríguez, Lucas Villalba (BOT) - Gastón Martirena (RAC) | | 23.00 | Alianza Atlético - América de Cali | Directv | Sin uruguayos |

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