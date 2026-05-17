El Giro de Italia cerró su primer bloque entre capos y revelaciones

Con el favorito Vingegaard afirmándose en la montaña, Thomas Silva volvió a colarse entre los mejores de la etapa 8, donde terminó cuarto; el lunes hay descanso y la carrera vuelve el martes.

Quitando los lunes, al Giro de Italia le quedan dos semanas. Dicho más claro, lo mejor está por venir. Los favoritos a la clasificación general, o el favorito, Jonas Vingegaard (Visma), ya mostraron sus bicicletas en las primeras etapas de montaña y sacudieron la parte alta de las posiciones.

Tras el descanso de este lunes, la semana se abrirá con la etapa contrarreloj individual entre Viareggio y Massa. Tendrá 42 kilómetros llanos, la mayor parte de su recorrido será pegado al mar –puede haber viento–, habrá dos giros en U y una curva cerca del final. En suma, ideal para los especialistas de la materia.

Lo que vendrá después serán dos etapas de montaña –miércoles y sábado– y tres de media montaña –jueves, viernes y domingo–. Las fugas seguramente estén a la orden del día en esos trazados, y habrá que ver si Thomas Silva se mete en alguna para disputar la etapa. En cuanto a la clasificación general, es muy difícil que se decidan a esta altura, aunque es probable que la intensidad de la carrera vaya seleccionando ciclistas y se pueda ver el panorama más claro para la maglia rosa.

Uruguay al firme

El uruguayo fue otra vez protagonista. Sucedió en la etapa del sábado, la que días atrás analizábamos que, por las características del recorrido, podía ser que Silva intentara ganarla. Y lo intentó, pero le faltó poco: terminó cuarto en un final con un muro pesado, no largo pero bien empinado. El fernandino leyó muy bien la carrera, pero mejor la leyó el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), ganador del día. Silva entró a 44 segundos de este.

Lo del sábado no hace otra cosa que ratificar la gran carrera que está haciendo el uruguayo. Silva ganó la segunda etapa, se vistió con la malla rosa de líder de la carrera, en la quinta etapa entró en el podio siendo tercero, y a esto hay que sumarle el cuarto lugar antes referido, que no fue podio por apenas dos segundos.

La etapa del domingo fue durísima y ahí Silva no participó tanto. El trazado terminaba con una larga subida y los que estuvieron en la conversación fueron los favoritos. Vingegaard atacó, Felix Gall (Decathlon) lo siguió todo lo que pudo, pero el danés lo terminó soltando cuando la pendiente se hizo más pronunciada. Davide Piganzoli (Visma) terminó completando el podio.

Pese a la presencia de Vingegaard y compañía, el portugués Afonso Eulálio (Barheim) sigue siendo el malla rosa. Eulálio lidera la clasificación general con 38 horas 49 minutos y 44 segundos; detrás de él viene Vingegaard a 2 minutos 24 segundos, mientras que en el tercer escalón quedó Gall a 2 minutos 59 segundos. Silva, que tras el cuarto puesto del sábado había ascendido al puesto 46 de la general, tras la durísima etapa dominical cayó al lugar 64, a casi 55 minutos del puntero.

En la clasificación para jóvenes el uruguayo está en el puesto 22, general que también lidera el malla rosa, Eulálio. En otros premios, el primero por puntos es el francés Paul Magnier (Soudal), quien tiene 130 y le sacó luz a su máximo competidor en esa clasificación, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), que está tercero con 76 unidades –segundo se metió Narváez con 86–. Además, el premio de la montaña lo lidera Vingegaard, y su equipo, el Visma, es el primero en la clasificación por equipos.