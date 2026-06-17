Bielsa afina el 11: 13 jugadores en la pelea por la titularidad

La mañana en el complejo deportivo de Mayakoba, búnker celeste, arrancó con clima distendido. Entre ejercicios y cambios de rutina, los jugadores se pasaban el mate mientras algunos se turnaban para cumplir con las exigencias de los profes, alternando risas y charlas cortas. El sol, en cambio, no daba tregua: en uno de los días pronosticados como más calurosos, la temperatura ya superaba los 30 grados antes de las diez de la mañana.

El contraste con el entorno es inevitable. Mientras la prensa caminaba a pie un buen tramo bajo el sol hasta el sector asignado para ver los 15 minutos abiertos de la práctica, a pocos metros algunos huéspedes del complejo Mayakoba jugaban al golf con guantes blancos, moviéndose en carritos impecables, a la sombra y en silencio. Los periodistas, en cambio, avanzaban cargados de equipos y mochilas, buscando un lugar desde donde intentar leer, en ese breve rato, algo del plan de Marcelo Bielsa.

En la cancha volvieron a estar ausentes Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta. Al menos ninguno de los dos apareció durante el tramo abierto para los medios. No se los ve y todo hace pensar que no van a estar disponibles para el próximo partido, y por los tiempos de recuperación que se manejan hay dudas razonables sobre su presencia incluso para el cruce frente a España, en el cierre del grupo H.

Del lado de las buenas noticias, el entrenamiento repitió la lógica de los últimos días, pero con un matiz. El grupo principal ya no estuvo formado solo por los 11 que fueron titulares en el debut ante Arabia Saudita –Fernando Muslera; Guille Varela, Seba Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde; Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano Araújo–, sino que se sumaron Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria, precisamente los dos futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo y le cambiaron la cara al equipo, dándole la intensidad que necesitaba para ir a buscar el resultado. Su presencia en ese grupo principal parece ratificar que están cada vez más cerca de ganarse un lugar desde el arranque.

También puede leerse que el DT no está del todo convencido, al menos hasta este día, de que Viña o Núñez deban salir de la oncena por los flojos 45 minutos ante Arabia Saudita. Y parecen razonables las dudas, porque tampoco hay que sacrificar dos jugadores porque les hayan salido mal las cosas, encima del nivel de Viña y Darwin, quienes han sido importantes en buena parte del proceso Bielsa.

El resto del plantel trabajó aparte, con una rutina que incluyó primero ejercicios físicos en el gimnasio abierto, entre pesas y estiramientos, y luego trotes y tareas complementarias en la cancha. Los arqueros suplentes, Santiago Mele y Sergio Rochet, trabajaron separados, como suele ser habitual en las sesiones de Bielsa.

A propósito del técnico argentino, se lo vio sobre el final de los 15 minutos abiertos para la prensa, cuando la práctica ya cambiaba de tono. Por la disposición de los materiales en el césped y un arco colocado en la mitad de la cancha, se anticipaban trabajos con movimientos tácticos, posiblemente en espacios reducidos y con ejercicios de definición.

Con ese plan por delante, el foco ya está puesto en Cabo Verde, un partido clave para perfilar la clasificación en el grupo H. La selección uruguaya seguirá entrenando jueves y viernes en México y el sábado volará rumbo a Miami, donde el domingo saldrá al Hard Rock Stadium con la mira puesta. Que así sea.