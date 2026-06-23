Con un ojo en dieciseisavos: se cierran los primeros grupos del Mundial

Aunque el nuevo desempate resta atractivo a la última fecha de la primera fase, hay varios duelos a todo o nada y una definición de terceros que Uruguay mira de reojo.

Este miércoles empieza la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. La cantidad de partidos aumenta a seis por jornada, pero son tres pares de juegos simultáneos, que se corresponden a la definición de los grupos A, B y C, respectivamente, a las 16.00, a las 19.00 y a las 22.00 de los relojes uruguayos.

La FIFA modificó para este Mundial el mecanismo de desempate de los grupos e implementó el llamado “sistema olímpico”, que ante dos equipos con la misma cantidad de puntos privilegia el resultado entre ambos y no la diferencia de goles.

El cambio deja a muchos partidos de la última jornada sin incidencia alguna. Además, rompe con el espíritu de una fase de grupos en la que se supone que, en contraposición a las fases eliminatorias que vienen después, la suerte de un equipo se juega menos en los imponderables de un partido puntual –como el error del arquero de Corea del Sur que le dio la victoria a México– que en el desempeño general a lo largo de la fase, lo que permite, entre otras cosas, tener un mal día y reponerse en otro.

Fiesta mexicana en el Azteca

Empecemos por el final, porque el cierre de la jornada, a las 22.00, tendrá uno de esos partidos que ya no tienen relevancia en la competencia, aunque sí es muy oportuno y disfrutable para la selección mexicana, que jugará sin presión y clasificada, primera del grupo A, frente a República Checa en el estadio Azteca.

Sin importar lo que pase, los dirigidos por Javier Aguirre se aseguraron el primer lugar del grupo y el cruce con un tercero en dieciseisavos, tras la victoria 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara. Ahora el tri puede jugar con suplentes y hasta permitirse perder, porque los asiáticos pueden ganar e igualarlos con 6 puntos, pero en el desempate siempre quedarán segundos.

La expectativa en México pasa por ver cuánto rotará el equipo el Vasco Aguirre y si finalmente tiene minutos en el arco Guillermo Ochoa, en su sexta participación mundialista. Pero tampoco es cuestión de regalar un partido ante una multitud con ganas de festejar y hacer la ola, frente a un rival que llegará a buscar el resultado para seguir en el Mundial (en este sentido, cabe matizar y decir que el partido no es del todo descartable).

República Checa, que consiguió un punto en el empate con Sudáfrica, tiene buenas perspectivas para quedar entre los mejores terceros si gana y aun si empata. En el primer caso, llegará a cuatro puntos, por lo que sería uno de los terceros a superar para Uruguay; en caso de empate, será tercero con dos puntos y saldo -1, posición que privilegia a la celeste aun si pierde frente a España.

Sudáfrica también puede ser ese tercero, pero la tiene más difícil. Los bafana bafana no han mostrado demasiado en este Mundial y definen el grupo ante el buen equipo coreano, que en el debut le ganó a República Checa y después perdió con México con aquel fatídico error del arquero Kim Seung-gyu que le regaló el gol a Luis Romo. El partido, que también empieza a las 22.00, tendrá a los asiáticos en firme búsqueda de los tres puntos para asegurarse el segundo lugar del grupo, pero deberán afinar la puntería y la contundencia en ataque.

Canadá y Suiza se disputan el grupo B

La cosa es muy diferente en este grupo, que se pone en marcha a las 16.00. Los candidatos a ganarlo se cruzan en esta última fecha y lo definen mano a mano. Después de los nervios y las dudas del debut, en el que canadienses y suizos empataron con rivales más débiles en los papeles, se reivindicaron con sendas goleadas al intercambiar contrincantes y ahora se miden entre sí para definir las posiciones.

Al anfitrión Canadá, que le ganó 6-0 cómodo a un Qatar desorientado, un empate lo deja primero por diferencia de goles, ya que Suiza goleó con menor contundencia, 4-1 a Bosnia y Herzegovina (en un partido más parejo de lo que sugiere el resultado, que se abrió para los helvéticos en el final).

El duelo entre bosnios y cataríes será a muerte por el tercer lugar. Cualquier ganador se afirmará como tercero del grupo con 4 puntos, pero todo Uruguay estará esperando el empate, que clasificará a Bosnia y Herzegovina como tercero, con apenas dos puntos y -3 en el saldo de goles, una marca que ya supera a la celeste en caso de quedar tercera.

¿Uruguay hincha por Brasil?

A las 19.00 se define el grupo C, que tiene a Brasil y Marruecos –que empataron en la primera fecha– como candidatos a quedarse con el primer lugar.

El nuevo desempate también hizo que Haití llegue a esta última fecha eliminado (con el método anterior sus chances seguirían vivas, aunque eso implicaba tener que ganarle a Marruecos por cuatro o más goles), por lo que Escocia ya tiene garantizado, al menos, el tercer lugar, con los 3 puntos que sumó frente a los caribeños.

Si se da la lógica y ganan Marruecos y Brasil (que después de un debut lleno de dudas cambió la cara, pero ante un rival demasiado flojo), el primer puesto del grupo se definirá por saldo de goles, rubro que ahora lideran los de Carlo Ancelotti por los tres que le hicieron a Haití. Pero ahora les grenadiers serán rivales de la selección marroquí, que ha sido voraz en ofensiva, sin poder concretar todo lo que generó.

En este contexto, Brasil no solo buscará imponerse a Escocia, sino hacer la mayor cantidad de goles posible para que Marruecos no le quite el primer puesto goleando al eliminado Haití. A Uruguay le conviene que este tercero, con tres puntos, tenga saldo de goles negativo.