De la Cruz, Sanabria y Canobbio titulares para enfrentar a Cabo Verde

La selección uruguaya continúa en Playa del Carmen con su preparación de cara al segundo partido del Mundial, que será este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami. Después del empate ante Arabia Saudita, el técnico Marcelo Bielsa busca ajustar algunas piezas del equipo con la intención de solucionar inconvenientes que se observaron en el debut, sobre todo en el primer tiempo frente a los árabes.

Como en el segundo tiempo

Este viernes fue la vuelta al entrenamiento abierto para la prensa. El miércoles de mañana se había trabajado con normalidad, el jueves fue jornada a puertas cerradas y hoy los periodistas volvimos a tener acceso a la práctica en el training center del complejo del Fairmont Mayakoba. Desde temprano el calor fue intenso -arriba de los 30 grados-, con los regadores prendidos a full y la postal habitual de una práctica de la selección: arqueros a un costado con sus trabajos específicos y el resto dividido por funciones.

Al costado y al fondo trabajaron los suplentes. Santiago Bueno, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Manuel Ugarte, Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez hicieron primero ejercicios en el gimnasio abierto a pie de cancha para luego pasar al césped y continuar con trabajos físicos. Tras individualizar quiénes eran, se activó el segundo paso de la investigación: los jugadores que no estaban en ese bloque suelen ser los titulares, porque trabajan aparte con Marcelo Bielsa.

De ahí surge la principal novedad. La nueva oncena celeste será integrada por Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo. Bielsa pondría entonces a De la Cruz en la zona de creación del mediocampo, en lugar de Ugarte, y retrasando a Bentancur a una función más de 5 junto a Federico Valverde. Este cambio lo hizo en el partido anterior a los 72 minutos y dio resultado, con el jugador de Flamengo ofreciendo mayor movilidad y pases filtrados ante el bloque defensivo rival.

Del mismo modo, Sanabria y Canobbio se perfilan como titulares ante Cabo Verde, luego de que su ingreso fuera clave para cambiar la dinámica del equipo frente a los árabes. Sanabria entraría al lateral izquierdo desplazando a Viña, mientras que Canobbio jugaría por la banda derecha, permitiendo que Valverde tenga otra función y una posición más interior. Para el ingreso de Canobbio saldría del equipo Darwin Núñez.

Otros detalles

La delegación viajará este sábado rumbo a Estados Unidos. El vuelo chárter partirá desde Cancún a las 14.00 de México y aterrizará sobre las 16.50 locales en el aeropuerto de Miami. Desde la terminal aérea, el plantel se trasladará directamente al Renaissance Fort Lauderdale West Hotel, donde quedará concentrado para el partido.

Ese día previo al encuentro, Marcelo Bielsa junto a un futbolista -que todavía no se ha designado- ofrecerán la conferencia de prensa oficial que exige FIFA. Está estipulada para las 18.45 en el Hard Rock Stadium de Miami, aunque el horario puede variar en función del viaje celeste y su aterrizaje.