Ecuador se lo dio vuelta a Alemania, ganó 2-1 y selló su clasificación

Sebastián Beccacece y Gonzalo Plata tras ganar el partido de fútbol del grupo E del Mundial 2026 entre Ecuador y Alemania, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 25 de junio.

Ecuador le ganó 2-1 a Alemania en el cierre del grupo E y abrochó, con 4 puntos, el tercer lugar del grupo, en otro resultado que no favorece un eventual tercer puesto de Uruguay. La selección que dirige el argentino Sebastián Beccacece tuvo la eficacia que le faltó en sus primeros partidos, en los que no había convertido, y sacó adelante un partido complicado ante una Alemania que, a pesar de estar clasificada, quiso hacerse dueña del partido y no pudo. Los ecuatorianos solo habían anotado un gol en sus siete partidos anteriores.

Todo empezó muy complicado para Ecuador, que perdía antes de los dos minutos de partido, con un buen gol de Leroy Sané, que llegó para definir de zurda dentro del área una jugada que se armó por la izquierda, y en la que los ecuatorianos reclamaron una falta previa, correctamente desestimada por la jueza Tori Penso (toda la terna arbitral fue femenina y estadounidense).

Pero Ecuador estaba obligado a ganar y por eso salió rápido a intentar tomar las riendas del partido. El empate llegó antes de los diez, por intermedio de Nilson Angulo, que sacó un remate inesperado de afuera del área, con un marcador encima, que sorprendió a Manuel Neuer para meterse contra el palo.

Desde ahí, el partido no tuvo un claro dominante, y se repartieron las aproximaciones en un trámite que se hizo cerrado y muy disputado. Los dirigidos por Julian Nagelsmann llegaron con la clasificación y el primer lugar del grupo asegurados –aunque el técnico no rotó al equipo–, y quizá por eso no mostró el juego ofensivo que se le conoce de sus anteriores presentaciones. La marca de los ecuatorianos era firme y comprometida, y los teutones no encontraron caminos para sortearla. Los sudamericanos tampoco tuvieron una gran producción ofensiva, y la victoria llegaría por el tipo de jugada que suele abrir partidos cerrados: la pelota quieta.

Justo después de la última pausa de hidratación, Alemania se distrajo en un tiro de esquina, Kevin Rodríguez peinó en el primer palo y Gonzalo Plata llegó para puntearla justo antes de que la agarre Manuel Neuer y poner arriba a Ecuador, que tenía por delante poco más de diez minutos de bancar el resultado. Así lo hizo, y celebró una clasificación que había quedado muy comprometida. Cerró con 4 puntos, lo que lo deja como uno de los mejores terceros.