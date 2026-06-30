El turno de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos

Este miércoles habrá otros tres partidos de dieciseisavos de final del Mundial, instancia que se extenderá hasta el viernes, para dar paso a la ronda de los mejores 16 a partir del sábado. La jornada arranca con dos duelos entre europeos y africanos, un cruce de confederaciones que hasta ahora viene igualado, después de que Marruecos eliminara a Países Bajos y Noruega superara a Costa de Marfil para ser el primer europeo en octavos de final. En el cierre, uno de los anfitriones, Estados Unidos, buscará su clasificación ante Bosnia y Herzegovina, una de las selecciones más flojas de la fase de grupos.

Inglaterra-Congo

Desde las 13.00, en Atlanta, Inglaterra deberá probar ante el duro equipo congoleño sus aspiraciones como candidata a la copa. El equipo de Thomas Tuchel llega bien, invicto, tras haber clasificado primero en el grupo que compartió con Croacia, Senegal y Panamá, con dos victorias y un empate. Sin embargo, el empate sin goles con Senegal –y, en menor medida, el partido ante una eliminada Panamá, que resolvió con dos goles en cinco minutos– reveló que un equipo bien parado atrás puede disminuir considerablemente el desnivel que producen figuras de la talla de Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford o Bukayo Saka, los principales nombres del ataque inglés, cuyo juego no ha fluido tanto como se esperaba en este torneo.

Esta instancia es decisiva, y Congo llegó hasta aquí con un plan claro de primero defender y después crear amenazas arriba con juego directo o con salidas rápidas, y puede aparecer una de sus figuras, Yoane Wissa, nacido en Francia y jugador del Newcastle, que conoce de sobra, de la Premier League, a los defensores ingleses. Wissa viene de hacerle dos goles a Uzbekistán y es la principal amenaza ofensiva de los congoleños, que con un juego muy físico y disciplinado propone, de todos modos, esperar agazapado para sorprender. El partido se situará en el terreno de Paraguay-Alemania, con resultado igual de incierto pese al favoritismo inglés.

Bélgica-Senegal

Esta Bélgica está lejos de aquel equipo poderoso que dejó afuera a Brasil y terminó tercero en Rusia 2018. Prueba de eso es que sus principales figuras siguen siendo, entre otros, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, ya sin el peso ni la influencia que podían tener en el juego en sus mejores tiempos.

Del otro lado estará una selección africana intensa, físicamente dominante y muy sólida a la hora de marcar, que ya complicó a Noruega en la fase de grupos –pese a la derrota– y mostró capacidad goleadora en el último partido, en el que necesitaba ganar por una buena diferencia para avanzar como tercero y le hizo cinco goles a Irak.

Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos tiene por delante unos de los cruces más accesibles, al menos en los papeles, de estos dieciseisavos de final. El anfitrión llega fortalecido después de terminar primero en su grupo tras grandes momentos de buen fútbol, impulsado por un equipo muy dinámico y de gran despliegue físico, que tiene en la presión alta y las transiciones rápidas una de sus mayores fortalezas.

Pero atentti, porque Bosnia y Herzegovina no será fácil. Los europeos tienen un equipo duro y con solidez defensiva. Su desafío será resistir el ritmo que propone el combinado estadounidense y llevar el encuentro a un terreno de mayor fricción. Para los locales, que cargan con la presión de responder a las expectativas de su público, será una buena medida para confirmar que están preparados para enfrentar instancias cada vez más exigentes.