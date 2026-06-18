Espen Eskas durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA (archivo, 2025).

El juez noruego tendrá su debut mundialista en el encuentro de la segunda fecha del grupo H.

Uruguay entrena pensando en Cabo Verde con Marcelo Bielsa afinando la oncena titular. El segundo partido del grupo H será clave ya que en la primera fecha hubo dos empates que dejaron todo como al principio. En el escenario celeste ganar es imponderable ya que en el último encuentro enfrentará a España, el principal candidato.

FIFA dio a conocer el equipo arbitral para este partido. El juez principal será el noruego Espen Eskås, nacido en Oslo, de 37 años, que tendrá su debut en mundiales. En la última temporada europea sumó 19 encuentros internacionales, incluyendo octavos de final de Champions League, cuartos de final de Conference League y una de las semifinales de los playoffs mundialistas europeos. En 2024 estuvo en los Juegos Olímpicos de París y en 2023 en el Mundial sub 17.

El árbitro noruego tiene un estilo permisivo, como el que se está desarrollando en la mayoría de los partidos del torneo. No suele sacar tantas tarjetas ni pitar gran cantidad de penales. En 2024 expulsó correctamente a Fernando Muslera en un partido de Champions League del Galatasaray turco.

Los líneas serán sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin; el cuarto árbitro es el estadounidenses Tori Penso, y Brooke Mayo, también norteamericano, va como asistente de reserva. FIFA da a conocer los integrantes del VAR más cerca del partido.

El segundo cotejo de Uruguay será el domingo a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo escenario donde jugó ante Arabia Saudita. Será la segunda terna europea en dirigir a la celeste; ante los árabes el cuerpo arbitral fue italiano.

El equipo de Bielsa volverá a utilizar la camiseta celeste, elegida como la mejor del Mundial, pero esta vez con short y medias azules.