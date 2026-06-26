Francia goleó 4-1 a Noruega para asegurarse puntaje ideal y el primer lugar del grupo

Kristian Thorstvedt, de Noruega, y Manu Kone, de Francia, durante un partido del grupo I de la Copa Mundial 2026, en el Boston Stadium de Foxborough, el 26 de junio.

El técnico noruego renunció a la pelea por el primer puesto y jugó con suplentes; Senegal goleó 5-0 a Irak y redujo las chances de Uruguay de clasificar como tercero.

Francia le ganó 3-1 a Noruega en el choque entre los dos mejores del grupo I, que llegaban con dos victorias y ya clasificados a la última fecha, a definir por el primer y segundo lugar. “No me importa demasiado este partido, ya estamos clasificados”, dijo Erling Haaland, el goleador noruego, en la previa al partido. “Probablemente nos ganen y probablemente ganen el Mundial”, agregó el delantero, que lleva cuatro goles en el torneo y que hoy no jugó porque el técnico de los vikingos, Ståle Solbakken, pareció compartir el desinterés por este partido y puso a los suplentes a jugar contra los titulares de Francia, que no tuvieron grandes problemas para superarlos en un partido que por momentos pareció de exhibición para los talentos galos.

En el otro juego de la definición del grupo, Senegal vapuleó a Irak 5-0 y se ubicó en la tercera posición. Con tres puntos y +2 en saldo de goles, los africanos complican las chances de Uruguay y reducen la cantidad de terceros a los que la celeste podría superar en caso de empatar ante España.

Lo dejamos para después

Noruega renunció a la posibilidad de probarse ante una de las candidatas y con los seis puntos que ya le aseguraban el segundo lugar del grupo entró a jugar con un equipo entero de suplentes, a los que el partido se les hizo cuesta arriba desde los primeros minutos. Ousmane Dembelé, último ganador del Balón de Oro, no había aparecido demasiado todavía en el Mundial, pero hoy decidió aprovechar todas las ventajas que dio el fondo noruego para sacar a relucir su arsenal ofensivo.

A los siete minutos de juego, el delantero ambidiestro amagó a pegarle de zurda, enganchó para afuera y le dio de derecha, cruzado, para clavarla al segundo palo. Unos 15 minutos después hizo al revés, desde más lejos, enganchó para adentro y le dio de izquierda con la comba justa para que entre al lado del palo. La ventaja tempranera y la clasificación asegurada de ambos ya le dio al partido su tónica de amistoso, que se reforzó cuando Thelo Asgaard, en respuesta al segundo gol de Dembelé, descontó con un golazo que, de todos modos, evidenciaba cierta moderación en el esfuerzo defensivo francés.

Así que el propio Dembelé volvió a marcar pasada la media hora de juego, repitiendo un tiro de zurda casi demasiado fácil, sin clara oposición defensiva. El resto del juego fue anecdótico. En el segundo tiempo Noruega buscó ponerse otra vez en partido y con buenos minutos del extremo derecho Oscar Bobb inquietó en el área rival y hasta consiguió un penal, que Jørgen Strand Larsen pateó muy flojo y atajó Mike Maignan. Solbakken ni siquiera puso a Haaland o a Martin Ødegaard, sus grandes talentos, para mover un poco el partido, al que solo le quedaba, en una de las últimas, un gol de cabeza de Désiré Doué.

Francia se medirá en dieciseisavos contra el tercero del grupo F o del grupo G, el que quede mejor ubicado. Al momento, su rival sería Suecia, aunque resta la definición del grupo G, donde cualquiera (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda) podría quedar tercero. Noruega se cruzará con Costa de Marfil.

Theo Hernández, de Francia y Henrik Falchener, de Noruega durante el partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial de 2026 entre Noruega y Francia en el Boston Stadium de Foxborough el 26 de junio. Foto: Charly Triballeau, AFP

Senegal recupera la senda

Después de arrancar el Mundial con dos derrotas, los senegaleses encauzaron su camino, golearon y se meten en dieciseisavos como uno de los mejores terceros. También resolvieron su partido rápidamente, con un gol a los cuatro minutos y una jugada antes de los 15 que terminó con la expulsión del zaguero iraquí Rebin Zulaka.

En ventaja y con un hombre más, Senegal controló el partido durante el primer tiempo, en el que hizo figura al arquero iraquí Ahmed Basil. El calvo portero quedó mal del hombro tras una revolcada para sacar una pelota del ángulo y para el segundo tiempo hubo cambio. Jalal Hassan, capitán y referente del equipo, atajó el segundo tiempo y sufrió los otros cuatro goles, que los senegaleses fueron sumando a medida que Irak, resignado, iba aflojando resistencias.

Senegal podría cruzarse con Suiza o con Inglaterra en la primera ronda del mata-mata.