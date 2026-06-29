Haaland, Mbappé y el tri mexicano: un martes interesante en el Mundial

El Mundial sigue su marcha por los dieciseisavos de final. Las jornadas están siendo intensas y la de este martes no escapa a la lógica. El atractivo menú viene con un cruce inédito entre Costa de Marfil y Noruega, luego tendrá un partido entre europeos –la candidata Francia ante Suecia– y la jornada se cierra con el encuentro de uno de los locales, México, que, seguramente con el estadio Azteca repleto, chocará con Ecuador.

Buen cruce

A las 14.00 de nuestros relojes, Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada de dieciseisavos del martes en Dallas. Es uno de los enfrentamientos más parejos de la fase eliminatoria, si bien los noruegos –sobre todo por sus individualidades– tal vez arranquen con unos gramos más de favoritismo. Los africanos llegan fortalecidos tras sortear un grupo exigente detrás de Alemania, pero en el que le ganaron a Ecuador, mientras que los nórdicos avanzaron escoltando a Francia, con Erling Haaland como principal referencia ofensiva. En definitiva, los dos llegan iguales: dos partidos ganados, uno perdido. Quien triunfe en la llave deberá enfrentarse a Brasil en los octavos de final.

Juega un candidato

La función continua tendrá, desde las 18.00 en el MetLife Stadium de Nueva York, a una de las selecciones que apuestan al título. La Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y tantos otros –¿es la selección con más talento individual del Mundial?– se medirá con Suecia. Los franchutes dominaron su grupo con autoridad y, además de sus individualidades, también demostraron un plantel completo que sabe y lleva a la perfección la idea del entrenador Didier Deschamps. Los suecos, por su parte, lograron la clasificación como uno de los mejores terceros y llegan como punto. Mbappé volverá a ser el principal foco de atención, sin dudas, en un partido en el que una eliminación gala sería una de las grandes sorpresas del Mundial. Sea como sea, quien avance se las topará con el bravo Paraguay, que eliminó a Alemania por penales.

Cierre estelar

A las 22.00, por último, juega México, y su hinchada espera uno de los partidos de mayor expectativa del Mundial. El anfitrión llega invicto tras ganar su grupo y buscará aprovechar el respaldo de un estadio repleto frente a Ecuador, que avanzó como uno de los mejores terceros luego de competir en una zona muy exigente. No es menor: el combinado ecuatoriano accedió a esta fase tras ganarle a Alemania, triunfo que es un golpe anímico a favor para cualquiera. Quien se imponga en la noche del DF se medirá en octavos con el vencedor de Inglaterra-Congo.