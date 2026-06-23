Ismail Elfath, el 14 de junio, durante el partido entre Países Bajos y Japón, en el estadio de Dallas, en Estados Unidos.

Es estadounidense de origen marroquí, tiene 44 años y ya arbitró Holanda-Japón en este torneo; la celeste intentará ganarle por primera vez a la selección española.

FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro principal del partido clave para Uruguay ante España, que se disputará el viernes a las 21.00 en Guadalajara. Los europeos están virtualmente en la próxima fase, aunque la matemática todavía no lo asegura, mientras que la celeste puede avanzar con los tres resultados, aunque el único que le asegura permanencia en el torneo es la victoria.

Elfath nació en Casablanca, Marruecos, pero es de nacionalidad estadounidense, país al que emigró con 18 años. Tiene 44 y es juez internacional desde 2016. Es su segundo Mundial, también arbitró en Qatar 2022; en este certamen estuvo en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, de la primera fecha. Hizo muchos campeonatos internacionales, donde también destacan los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su único antecedente dirigiendo a Uruguay es el Mundial sub 20 de 2019, cuando el equipo que dirigía Gustavo Ferreyra venció 3-1 a Noruega por la primera fecha de la fase de grupos; en el conjunto europeo jugaba Erling Haaland.

Los goles celestes los anotaron Darwin Núñez, Francisco Ginella y Brian Rodríguez. De la selección actual también estaban Ronald Araújo, Juan Manuel Sanabria y Maximiliano Araújo, todos titulares aquel día.

No es un árbitro que muestre tarjetas rápidamente, apela al diálogo y a llevar los encuentros sin que se descontrolen. Permite contactos y no hace el juego cortado. Los líneas serán Corey Parkar y Kyle Atkins, también estadounidenses; como cuarto árbitro estará Juan Calderón y el asistente de relevo será Juan Carlos Mora, ambos de Costa Rica.

Antecedentes contra España

Uruguay enfrentó dos veces a España en la historia de los mundiales. La primera vez fue el 9 de julio de 1950, en el marco de la fase final del campeonato en el que la celeste logró su última copa. Alcides Ghiggia abrió la cuenta a los 29 minutos, pero Estanislao Basora puso dos goles casi consecutivos para dar vuelta el marcador; en la recta final lo volvió a igualar Obdulio Varela, el Negro Jefe, para decretar el 2-2 final. Ese punto permitió a los uruguayos llegar a la última fecha con chances de levantar el trofeo Jules Rimet en caso de vencer a Brasil en Maracaná. El resto es historia.

El segundo choque fue el 13 de junio de 1990, en Italia; fue empate 0-0, en la recordada jornada en que Ruben Sosa falló un penal. De todas formas, el punto sirvió para clasificar con el agónico gol de Daniel Fonseca ante Corea del Sur en la última fecha.

Si bien en mundiales Uruguay nunca perdió con España, la realidad es que tampoco le ganó, en diez encuentros de mayores; hubo cinco empates y la misma cantidad de triunfos españoles. Marcelo Bielsa, dirigiendo a Chile, lo superó 2-0 en Brasil 2014.