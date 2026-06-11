La segunda jornada del Mundial 2026 ofrecerá dos partidos. México fue el primer anfitrión en salir a escena; el viernes será el turno de Canadá y Estados Unidos. Pese a jugar en sus tierras, ninguno de los dos equipos norteamericanos agotó las entradas, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro inicial.

Tomar ventaja en un grupo parejo

Canadá y Bosnia-Herzegovina jugarán a las 16.00 en Toronto. Es un grupo muy parejo donde también están Suiza y Qatar, que tendrán acción el sábado. Los locatarios tienen en Alphonso Davies, de Bayern Múnich, y Jonathan David, de Juventus, a sus principales figuras. Es un equipo clásico, que se para en 4-4-2 con orden y solidez como premisa. Intenta jugar por abajo y, a veces, comete errores si lo presionan alto. Suele ir más por las bandas que por el medio.

En los tres amistosos de este año, le ganó 1-0 a Guatemala y luego empató ante Islandia y Túnez: 2-2 y 0-0, respectivamente. Los canadienses vienen de perder sus tres encuentros en el Mundial pasado, pero luego hicieron una buena Copa América, perdiendo el tercer puesto por penales ante Uruguay. Hay una base de jugadores que acompañó todo el proceso.

Bosnia-Herzegovina viene de eliminar a Italia en el repechaje europeo. Es un equipo balcánico, aguerrido, que tiene volantes ofensivos muy habilidosos y un delantero centro de gran experiencia como Edin Dzeko. Puede jugar 4-4-2 o 4-3-3, se adapta a las circunstancias del encuentro y no suele descuidarse atrás. Luego de conseguir su cupo mundialista igualó 0-0 con Macedonia y 1-1 con Panamá.

El argentino Facundo Tello será el árbitro principal. En el VAR estará el uruguayo Antonio García, el primero en ser designado para trabajar en la Copa del Mundo.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los dos encuentros del viernes con los anfitriones en escena serán televisados por Canal 5. Además, estará en Directv y en todos los cableoperadores del país. En streaming lo pasará Antel TV, de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel, y DGo. Para el segundo partido de la jornada también se sumará Disney+.