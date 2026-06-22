Marcelo Bielsa: “Los errores del equipo siempre son responsabilidad del entrenador”

El entrenador aseguró que “Araújo y De Arrascaeta no tienen ninguna chance de jugar contra España”.

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa luego del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, que deja a Uruguay pendiente de un buen resultado contra España para meterse entre los 32 mejores equipos del Mundial.

El entrenador valoró que “los 25 minutos iniciales fueron nuestro mejor momento en el partido; lo que pasó después se evitaba manteniendo el protagonismo que habíamos sostenido. A lo mejor yo me equivoco, un señor dijo que fueron diez minutos, yo creo que fueron más”. Además, enfatizó que el error de ceder la iniciativa “se revirtió dando vuelta el resultado en el cierre del primer tiempo”.

El rosarino fue autocrítico con su mensaje tras el descanso: “El momento decisivo del partido fueron los 15 minutos iniciales del segundo tiempo, porque el mensaje fue mantener la posesión de la pelota, no creamos peligro y el rival igualó el partido. Ahí fuimos obligados a volver a marcar una diferencia, generamos algunas ocasiones pero no las pudimos concretar”.

En el trámite se profundizaron las fallas defensivas puntuales que terminaron en los goles de Cabo Verde. Al ser consultado sobre esto, Bielsa fue claro: “Pagamos un precio muy caro por las fallas; los errores del equipo siempre son responsabilidad del entrenador. Soy responsable de que Uruguay haya conseguido solo dos puntos”.

Federico Valverde y Rodrigo Bentancur fueron de los mejores jugadores de Uruguay, pero terminaron cansados. El director técnico los mantuvo en cancha hasta el final: “Tener a Valverde y Bentancur en el mediocampo es muy bueno. Costó que ese sector del campo fuera decisivo, pero no comparto que hayan debido ser sustituidos. Para mí son jugadores muy importantes. Con los cambios fui respondiendo a los momentos del partido a medida que entendí que fue necesario. Quizás esas modificaciones no generaron cambios importantes en el funcionamiento del equipo”.

“Con Arabia Saudita las diferencias fueron muy marcadas. Hoy me parece que no hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero nos costó demostrarlo”, cerró Bielsa.

España en la mira

En un Mundial hay que dar vuelta la página demasiado rápido; el tercer partido de la fase de grupos será ante España el viernes a las 21.00: “Haber empatado dos partidos que eran ganables y que merecimos haber ganado a pesar de los goles recibidos nos obliga a jugar contra España con necesidad y la obligación de ganar. Y eso es un desafío muy grande para todos, empezando por mí”, dijo Bielsa.

Además, el entrenador aseguró que Ronald “Araújo y De Arrascaeta no tienen ninguna chance de jugar contra España”.