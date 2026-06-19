Los aztecas aprovecharon un error garrafal del golero de Corea del Sur para sellar el 1-0 definitivo; hay una posibilidad de que los locales jueguen contra Uruguay en dieciseisavos de final.

México le ganó 1-0 a Corea del Sur ante su gente en Guadalajara, en un partido que tuvo el arbitraje de Gustavo Tejera. Los locatarios aseguraron el primer lugar del grupo con puntaje perfecto en dos fechas, como el primer sistema de desempate es el resultado entre sí, por más que lo igualen los asiáticos en puntos, los mexicanos se mantendrán en la cima. Los aztecas son los primeros en asegurar su boleto a dieciseisavos de final.

Seguir hablando de merecimientos en el fútbol es un sinsentido, México no mereció ganar, pero sacó la victoria y festejó su pueblo. La justicia está en otra parte. Los locatarios tuvieron el balón en los primeros 20 minutos, pero después se dedicaron a limitar al rival. Corea hizo el gasto pero no encontró los caminos por abajo, recién en el cierre del partido, con la desesperación a cuestas, pudo inquietar tirando centros y ganando por arriba.

Casi sin atacar, los mexicanos encontraron el gol en el amanecer del complemento, tras un error garrafal de Kim Seung-Gyu que salió a descolgar un centro, tomó el balón pero se le terminó escapando. La pelota quedó picando en el área y Luis Romo la empujó a la red.

Con el rival tirado arriba, México tuvo alguna oportunidad más de contragolpe, pero esta vez el golero le tapó el mano a mano a Raúl Jiménez. En el final, el guardameta que se transformó en figura fue Raúl Rangel con una doble tapada que paralizó los corazones de Guadalajara.

¿Qué tiene que suceder para que México sea rival de Uruguay?

México recién es el primer clasificado a dieciseisavos de final, todavía faltan conocerse 31 cupos en esa ronda del torneo, pero hay una posibilidad, no tan lejana, de que los locatarios sean rivales de Uruguay.

Para eso, la celeste de Marcelo Bielsa debe clasificar como uno de los mejores terceros y que no clasifique el tercero del grupo E que integran Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Con el primer lugar del grupo, México se aseguró jugar dieciseisavos de final en el estadio Azteca y, si pasa, disputará los octavos en el mismo escenario.

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