Mundial 2026: Argelia le ganó a Jordania y complicó las chances de Uruguay

Amine Gouiri, de Argelia, celebra su gol el 22 de junio, durante el partido ante Jordania, en el estadio Área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.

El resultado no fue positivo para la celeste en la proyección de clasificar como mejor tercero.

La jornada del lunes en el Mundial 2026 se cerró con el partido entre Argelia y Jordania, que podría parecer insignificante por estas latitudes, pero fue un resultado que puede influir directamente en las chances de Uruguay.

Ganaron los africanos 2-1, lo dieron vuelta, ya que empezó arriba el elenco asiático con tanto de Nizar Al-Rashdan en el primer tiempo, golpeando de derecha una pelota que estaba perdida en el área. Los argelinos fueron superiores durante todo el encuentro, pero recién pudieron convertir luego de la segunda pausa de hidratación.

Nadhir Benbouali ganó de cabeza en el área rival para empatar y, a diez minutos del final, otro centro terminó con el tanto del triunfo de Amine Gouiri, que apareció en el área chica para empujar la segunda pelota.

Ahora Argelia tiene 3 puntos, igual que Austria, y se enfrentan en la última fecha, sabiendo que el empate los pone a los dos en la siguiente fase. La igualdad entre argelinos y jordanos era vital para que los dos quedaran con una unidad y siguieran abajo de Uruguay en la tabla potencial de mejores terceros.

La celeste tiene chances matemáticas de clasificar con los tres resultados frente a España, pero el porcentaje de avanzar con la derrota es cada vez más ínfimo, mientras que con el empate la posibilidad sigue siendo alta.

Argelia cerrará el grupo ante Austria y Argentina, con el primer lugar asegurado, chocará ante Jordania, que está eliminado. Ambos encuentros serán el sábado a las 23.00.

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