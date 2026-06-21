La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial arranca la bajada con los últimos dos días de competencia. Hay selecciones asegurando su lugar en los dieciseisavos de final y otras despidiéndose temprano. En ese sentido, el lunes parece ser un día de confirmaciones.

Argentina abrirá la jornada frente a Austria en duelo de los dos ganadores del debut, probablemente se defina el primer lugar del grupo, aunque el empate los mete a los dos en la siguiente fase. En la albiceleste, Lionel Messi arrancó con un hattrick y si anota pasará a ser el mayor goleador en la historia de los mundiales. El partido va a las 14.00, en Dallas.

A las 18.00, Francia chocará frente a Irak, en un partido de claro favoritismo entre una de las selecciones candidatas y una de las más flojas de la primera fecha. Kylian Mbappé no jugó un gran partido, pero hizo dos goles; el potencial individual de los franceses es enorme, queda margen de crecimiento desde lo colectivo. Los asiáticos apelarán a sacar algún punto para no quedar eliminados temprano.

Noruega, la otra potencia del grupo I, enfrentará a Senegal en un partido más atractivo, ya que los africanos tienen un mayor nivel que Irak. Ofensivamente los europeos cuentan con Erling Haaland, Alexander Sørloth, dos de los jugadores que cumplen con un legado que nunca se había dado en la historia de los mundiales, los delanteros de Manchester City y Atlético Madrid, respectivamente, son clave para conseguir el resultado en el encuentro que comenzará a las 21.00.

A la medianoche se juega el partido que despierta menos interés, pero que puede ofrecer mayor paridad entre los equipos que se enfrentan: Argelia y Jordania van en San Francisco. Los dos perdieron en la primera fecha, por lo que sumar es fundamental para seguir con chances, un triunfo los acerca a ser mejores terceros. Los africanos, pese a sucumbir con Argentina, son favoritos.

¿Dónde ver los partidos del lunes?

El encuentro entre Argentina y Austria lo pasará Canal 5 en televisión abierta y también Antel TV para los usuarios de internet fija y móvil de Antel. También Disney+. Además, todos los partidos del día estarán en Directv, DGo y todos los cableoperadores de Montevideo y el interior.