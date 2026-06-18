Erling Haaland, Alexander Sørloth y Kristian Thorstvedt disputaron el encuentro ante Irak donde los europeos ganaron 4-1 y marcaron un hecho sin precedentes en la historia del fútbol.

La historia es realmente particular y la cantidad de participaciones de Noruega en la Copa del Mundo la realza. Los europeos están disputando su cuarto Mundial, fueron por primera vez en Francia 1938 y recién volvieron en Estados Unidos 1994, luego clasificaron a Francia 1998 y retornaron para la edición 2026.

Una de las casualidades marca en que solo obtuvieron el boleto cuando el torneo se disputó en las dos sedes mencionadas, la otra -más grande- vincula a tres parejas de padres e hijos, convirtiéndose en la primera selección que coloca en un mismo partido a tres jugadores que tuvieron a sus progenitores disputando un Mundial por el mismo país.

Los vikingos debutaron venciendo 4-1 a Irak dejando una sólida imágen tras una buena participación en las Clasificatorias donde arrasaron en un grupo donde mandaron a Italia al repechaje. Son líderes en su grupo junto a Francia, que también ganó pero anotó un gol menos.

El estreno en el certamen marcó un hecho sin precedentes: Erling Haaland -convirtió un doblete- y Alexander Sørloth fueron titulares en el ataque, mientras que Kristian Thorstvedt ingresó a los 72 minutos. Los tres jugadores cumplieron con la misma experiencia que habían tenido sus padres 32 años atrás; el golero Erik Thorstvedt, el delantero Gøran Sørloth y el zaguero Alf-Inge Haaland.

La eliminación insólita en Estados Unidos 1994

El 19 de junio de 1994 Noruega venció 1-0 a México gracias al gol de Kjetil Rekdal sobre el final. Fueron titulares Thorstvedt en el arco y Haaland en el lateral derecho; Gøran Sørloth estuvo en el banco pero no ingresó.

En el segundo partido perdió 1-0 con Italia, día que el padre de Earling fue amonestado, lo que le costó la titularidad en el último partido. La selección del norte europeo cerró la fase de grupos empatando 0-0 con Irlanda, día en que Gøran Sørloth fue titular y también vio la amarilla.

Increíblemente, Noruega quedó afuera de la fase de grupos con cuatro puntos en un torneo donde clasificaban mejores terceros. Los cuatro equipos terminaron igualados con las mismas unidades y diferencia de gol, pero los noruegos fueron últimos en su zona por los tantos a favor, solamente hicieron uno, mientras que Italia hizo tres y México e Irlanda dos cada uno. La paradoja es que Noruega tuvo mejor puntaje que selecciones que avanzaron en el tercer lugar de sus grupos.

El inglés Haaland

En el Mundial 2026 hay 289 futbolistas defendiendo la camiseta de un país en el que no nacieron, uno de ellos es Earling Haaland, quien nació en Leeds, mientras su padre jugaba oficialmente en el equipo de la ciudad inglesa. Pese a los intentos de que defendiera a la selección de Inglaterra, el delantero decidió jugar por el país de su familia y donde vivió desde los tres años.

Alexander Sørloth y Kristian Thorstvedt nacieron en Trondheim y Stavanger, ambas ciudades de Noruega.