Los africanos se lo dieron vuelta a Nueva Zelanda para quedar al borde de la clasificación.

Egipto cerró la jornada venciendo 3-1 a Nueva Zelanda, y quedó como único líder del grupo G por el empate de Bélgica e Irán más temprano. Los africanos fueron los primeros ganadores de la zona, tienen 4 puntos y están prácticamente adentro. Si no está en los primeros dos lugares de su grupo, será como mejor tercero.

En el primer tiempo los oceánicos llegaron una vez sola pero convirtieron, Finn Surman ganó por arriba para poner el gol que ilusionó a los neozelandeses con un triunfo épico. Más allá de lo que decía el marcador, los egipcios fueron superiores desde la tenencia y la generación de situaciones de gol, aunque se fueron en desventaja al descanso.

En el segundo tiempo empezaron a caer los goles, Mostafa Ziko cabeceó para el primero y, nueve minutos más tarde, Mo Salah se puso el traje de figura y apareció cuando más lo necesitaba su selección para darlo vuelta. Trézéguet puso el tercero, también de cabeza, para liquidar las acciones.

El cierre fue electrizante, más allá de que la diferencia era larga, hubo varias situaciones para ambos lados en los casi diez minutos de descuento que se jugaron.

Mirando de reojo

Uruguay monitorea todos los grupos, tras el empate ante Cabo Verde, es necesario estar atentos a cómo vienen los terceros de los otros grupos. En las zonas A, E y G los segundos pueden terminar solamente con dos puntos y eso es positivo para las matemáticas del equipo de Marcelo Bielsa.