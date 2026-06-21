Tyrick Bodak celebra con Jurien Gaari el partido de cierre del grupo E entre Curazao y Ecuador en el Kansas City Stadium, 20 de junio de 2026. Foto: Juan Mabromata, AFP

Los asiáticos están virtualmente clasificados a la siguiente ronda, Túnez está oficialmente eliminado y Ecuador depende de ganarle a Alemania.

La segunda fecha en los grupos de tres partidos empieza a definir cosas. En un Mundial y con la nueva regla de que el primer ítem de desempate es el resultado del partido entre los implicados, mucho más.

Japón goleó 4-0 a Túnez y lo eliminó. Además, los asiáticos lideran junto a Países Bajos y es prácticamente un hecho que estarán en la siguiente fase, ya que con cuatro puntos y buen margen de goles accederán, al menos, como mejores terceros.

Los tunecinos tuvieron a Hervé Renard como nuevo entrenador pero nada cambió de la pobre presentación ante Suecia de la primera fecha, sufrieron una nueva goleada. Daichi Kamada abrió la cuenta a los 4 minutos, culminando por el centro del área -con algo de fortuna- una gran jugada colectiva. Con remate lejano Ayase Ueda estiró la ventaja y, sobre el final, cerró el resultado. Anteriormente, Junya Itō, había anotado el tercero.

Japón sigue demostrando intensidad y buen juego, mezclando mucha técnica con buena disposición táctica, es de los equipos que atrae ver jugar y no será fácil sacarlo del camino.

Historia en Curazao, decepción en Ecuador

Curazao y Ecuador igualaron 0-0 en un resultado que generó sensaciones ambiguas. Para los sudamericanos, la decepción absoluta de seguir sin anotar pese a crear situaciones, llevan un gol en los últimos siete partidos y ayer obligaron a 15 atajadas de Eloy Room, arquero de los azules que ahora es héroe nacional.

Desde la tribuna, los hinchas ecuatorianos pidieron la renuncia del entrenador argentino Sebastián Beccacece. Ahora la tricolor deberá ganarle a Alemania para clasificar a la siguiente fase, de lo contrario, se despedirá en primera ronda. Habían llegado con mucha expectativa a la Copa del Mundo, considerando tener la mejor generación de la historia.

Curazao sumó su primer punto en la historia de los mundiales y las calles de la isla fueron una fiesta. El sueño sigue vivo y, ganarle a Costa de Marfil, lo clasifica a la siguiente fase. Abrazos y lágrimas hicieron que la noche se viviera como un triunfo, incluso la delegación terminó bailando en el vestuario con la familia real holandesa: el rey Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

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