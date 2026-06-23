Los europeos, en medio de una crisis mediática tras el empate inicial ante Congo, se despacharon con un 5-0 que prácticamente les garantiza estar en la siguiente fase; Cristiano Ronaldo rompió dos récords.

Portugal empató en el debut con Congo, lo que generó un clima tenso por las críticas y declaraciones cruzadas entre futbolistas. Los europeos salieron a su segunda presentación dispuestos a pasar por arriba a su rival, y lo terminaron haciendo: goleada 5-0 a Uzbekistán.

A los 6 minutos Cristiano Ronaldo marcó el primero en un gol clásico de su carrera, anticipó en el primer palo y remató fuerte a la red. El segundo fue en un tiro libre al borde del área, donde todos pensaron que iba a rematar el goleador, pero sorprendió Nuno Mendes de zurda, pegándole al poste del arquero Abduvohid Nematov, que estuvo remiso en la reacción.

Sin tanto toque intrascendente, Portugal fue directo, profundo y aprovechó cada espacio que le permitió la defensa asiática. Antes del cierre del primer tiempo Ronaldo puso el tercero de remate cruzado. El cuarto fue en una serie de rebotes, terminó siendo en contra de Nematov, el último en tocarla. Rafael Leão completó la lotería.

Uzbekistán fue una sombra de lo mostrado ante Colombia, donde mostró argumentos para llevarse algo. Con el partido 2-0, le anularon correctamente un gol a Azizjon Ganiev, que la colgó en el ángulo, pero hubo una falta previa. Ahora los asiáticos tendrán que esperar un triunfo cafetero esta noche y ganarle a Congo para luchar por ser uno de los mejores terceros.

Cristiano Ronaldo: el primer jugador en convertir en seis mundiales consecutivos

El delantero portugués, junto con el argentino Lionel Messi, que se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales, y el golero mexicano Memo Ochoa, están jugando su sexto Mundial, récord absoluto.

Con los goles convertidos frente a Uzbekistán, Ronaldo se transformó en el único jugador en convertir en las seis veces en que disputó el máximo torneo de selecciones. Messi no hizo goles en Sudáfrica 2010. Además, es el futbolista más veterano en firmar un doblete mundialista, con 41 años y 138 días.

El delantero portugués debutó en las redes en Alemania 2006, cuando le anotó de penal a Irán en la fase de grupos; fue el segundo tanto de los europeos, que ganaron 2-0.

Dejando la 17 de lado y usando la 7 en la espalda, en Sudáfrica 2010 solamente convirtió un gol en el triunfo 7-0 frente a Corea del Norte en fase de grupos.

En Brasil 2014 Portugal quedó eliminado en fase de grupos, en una serie dura que tenía a Alemania, Estados Unidos y Ghana. Ronaldo les convirtió el tanto de la victoria a los africanos para ganar 2-1.

El Mundial de Rusia en 2018 fue el mejor del astro portugués, que jugó por primera vez como centrodelantero. Debutó con tres goles en un partidazo que fue empate 3-3 con España, y luego le anotó el gol de la victoria 1-0 a Marruecos. Los europeos quedaron eliminados al perder 2-1 con Uruguay.

En 2022 solamente convirtió en el triunfo 3-2 ante Ghana en el estreno, desde el punto del penal. Con el paso del torneo terminó siendo suplente.