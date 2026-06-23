Noruega volvió a ganar y clasificó

Noruega se llevó un triunfo clave de 3-2 sobre Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, en un partido que los nórdicos tenían controlado pero terminó siendo un ejercicio de sufrimiento hasta el final. La victoria le dio a Noruega la clasificación a los dieciseisavos de final y lo dejó en posición de definir con Francia el primer puesto del grupo I. Los senegaleses, en cambio, se quedan mirando la tabla, sin puntos.

El encuentro se destrabó al final del primer tiempo. Después de una media hora pareja, con los nórdicos manejando algo más la pelota pero sin claridad en los últimos metros, apareció Marcus Holmgren Pedersen para poner el 1-0 a los 43 minutos, aprovechando un despeje corto de la defensa senegalesa y pateando cruzado. El 1-0 les dio la tranquilidad que les había faltado y los lanzó a un arranque de segundo tiempo demoledor.

En el inicio del complemento apareció Erling Haaland. El 9 noruego metió un doblete en diez minutos. Primero, a los 48, tras un contragolpe que comenzó en su propia cancha; Haaland no trasladó, pero acompañó la jugada y recibió el pase al vacío para definir ante la salida del arquero. Luego, a los 58, castigando otra vez dentro del área, esta vez con frialdad de goleador y muy buen gesto técnico.

Senegal, sin embargo, se negó a aceptar la derrota. Cinco minutos antes del tercer gol, Ismaïla Sarr marcó el 2-1 y le dio un hilo de vida al equipo africano, tras una buena jugada colectiva que aprovechó el delantero de Crystal Palace.

El tramo final fue de ida y vuelta. Noruega podría haberlo liquidado antes del final, en una jugada que la zaga senegalesa salvó el cuarto en la línea, pero los africanos también insistieron. El premio llegó sobre la hora, otra vez por obra de Sarr, que puso el 3-2 a los 90+3’. Entre despejes apurados, un par de pelotas cruzadas y la sensación de que el empate podía caer, Noruega terminó aferrada al resultado, celebrando más el pitazo final que el brillo de su juego.

La foto que deja el partido es doble. Por un lado, la contundencia ofensiva de Noruega, capaz de golpear en ráfagas y capitalizar al máximo la presencia de Haaland; con todo eso, los nórdicos ya pasaron el grupo, están empatados en puntos con Francia y definirán el primer puesto en el partido entre ambos. Por otro lado, Senegal se marcha con la frustración de haber reaccionado tarde y con la obligación de ganar en la última fecha para seguir vivo en el Mundial.