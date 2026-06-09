El zaguero aseguró que tiene “una pequeña lesión en el gemelo” y que va a trabajar para llegar al debut mundialista.

Ronald Araújo volvió a Uruguay luego de su viaje relámpago a Madrid para hacerse un tratamiento para mejorar la lesión muscular que sufrió en los entrenamientos en el Complejo Celeste. El zaguero salió el lunes y volvió en las primeras horas del martes. Esta noche partirá junto a la delegación a las 23.00 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco en vuelo chárter.

El jugador del Barcelona, explicó: “Tengo una pequeña lesión en el gemelo. Por eso me fui a hacer el tratamiento que solo existe en Madrid, no sabría explicar biológicamente qué es pero fue algo rápido. Estoy con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche”.

El futbolista le restó importancia a estar tantas horas arriba de un avión: “No me siento cansado y eso no perjudica nada el tratamiento. No había ningún riesgo y dormí todo el viaje. Todavía hay tiempo para viajar junto a mis compañeros y recuperarme bien”.

Al momento no se sabe cuándo estará disponible, pero es complejo que pueda disputar el primer encuentro frente a Arabia Saudita. Sobre esto, declaró: “Voy a trabajar para estar. Quiero ver esta semana cómo voy evolucionando. Si no llego al primero, trataré de estar para el segundo. No puedo asegurar nada porque esto no es matemáticas. Voy a dar el 200% para estar disponible lo antes posible porque sé que soy un jugador importante para la selección”.

En las últimas horas se criticó a Marcelo Bielsa por la dureza de sus entrenamientos. “No creo que haya sido eso porque todo ha sido muy bien controlado. La lesión fue en un entrenamiento. Pasé dos días mal, con mucha fiebre. Hay muchos factores”, dijo Araújo al respecto.

Esa versión fue alimentada por su hermano Maikel, que hizo un posteo en Instagram que después borró. El mismo decía: “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial” con la foto del informe de sanidad de la selección. El zaguero del Barcelona, aclaró: “Me enteré al llegar a España, fue un error. Lo hablé con mi hermano, son cosas que no pueden pasar”.