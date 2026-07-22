El 11 ideal del Mundial 2026

Rodri, de España, el 20 de julio, en la plaza de Cibeles de Madrid.

La elección partió de la nominación de FIFA pero se determinó por voto popular; quedaron afuera jugadores que fueron destacados por la organización en sus respectivos rubros.

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FIFA nominó a 28 jugadores para la elección de la oncena ideal del Mundial 2026. Tras la votación popular, en una segunda instancia quedó determinado el mejor equipo del torneo.

Luego de la final, en la que España venció 1-0 a Argentina, la organización de la Copa del Mundo eligió a Rodri como mejor jugador, a Unai Simón como Guante de Oro y a Pau Cubarsí como mejor jugador joven, pero, tras la votación popular, solamente el volante de Manchester City quedó en el equipo ideal. El golero fue nominado pero no elegido, y el zaguero de Barcelona ni siquiera fue colocado en la nómina oficial.

Los premios directos otorgados por FIFA se decidieron por criterios estadísticos o el análisis de un grupo técnico; el 11 ideal surgió exclusivamente del voto de los aficionados.

Los 11 del pueblo

El equipo ideal, votado por el público, quedó con formación 4-3-3 con tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un caboverdiano.

11 ideal Arquero Vozinha – Josimar José Évora Dias (Cabo Verde) Defensas Pedro Porro (España) Dayot Upamecano (Francia) Lisandro Martínez (Argentina) Marc Cucurella (España) Mediocampistas Rodri (España) Jude Bellingham (Inglaterra) Michael Olise (Francia) Delanteros Lionel Messi (Argentina) Erling Haaland (Noruega) Kylian Mbappé (Francia)

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