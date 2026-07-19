España llegó al segundo título y se llevó los premios individuales

Jugadores de España, tras ganar la final del Mundial de fútbol de 2026 ante Argentina, el 19 de julio, en el estadio de Nueva York.

Brasil sigue liderando la tabla de los ocho campeones mientras que Argentina no pudo sumarse a la lista de bicampeones.

España ganó el Mundial 2026 venciendo a Argentina en la final y sumó la segunda Copa del Mundo, luego de la primera levantada en 2010. En los últimos 16 años es el que más ganó.

La lista de los ocho campeones la sigue encabezando Brasil con 5 títulos, Alemania, Italia y Uruguay con 4, Argentina 3, Francia y España 2, cierra la lista en soledad Inglaterra con 1.

Argentina no pudo sumarse a los bicampeones

Solamente 13 selecciones disputaron finales de mundiales. Argentina tuvo su séptima oportunidad; ganó tres: 1978, 1986 y 2022, y perdió cuatro: 1930, 1990, 2014 y 2026. Es el segundo equipo con más participaciones en juegos decisivos, solamente detrás de Alemania, que tiene ocho. Brasil e Italia están con seis en el podio. La lista se completa con Francia 4; Países Bajos 3; Hungría, Checoslovaquia, Uruguay y España 2, e Inglaterra, Suecia y Croacia con 1.

El Mundial 2026 fue la sexta ocasión en la que el campeón llegó a la final del torneo, pero solamente los primeros dos lograron el bicampeonato: Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962. Luego fracasaron en el intento Argentina en 1990, Brasil en 1998 y Francia en 2022. En títulos, Uruguay fue tricampeón en 1924, 1928 y 1930, aunque los primeros dos fueron Juegos Olímpicos que FIFA reconoció como campeonatos mundiales.

Los premios individuales que se llevó España

Mbappé fue el goleador del Mundial y, por tanto, Bota de Oro. Hubo otros premios individuales que se llevaron los jugadores españoles, quienes recibieron su galardón tras el partido, en la entrega de medallas.

Unai Simón fue distinguido como el Guante de Oro, siendo el mejor arquero del torneo. Solamente recibió un gol en todo el campeonato, ante Bélgica. El zaguero de Barcelona Pau Cubarsí fue el mejor jugador joven, tiene 19 años y está a un nivel extraordinario.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial e hizo historia. Fue campeón del planeta en selecciones y clubes –con Manchester City–, campeón de la Premier y la Champions League y, además, elegido Balón de Oro, todo esto, siendo volante central. Lionel Messi fue Balón de Plata y Kylian Mbappé Balón de Bronce.