Sebastián Cáceres: “Los errores tuvieron consecuencia”

Sebastián Cáceres fue el único jugador, además de los sparring, en llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco junto a Marcelo Bielsa y Jorge Giordano. El zaguero habló y dijo: “Muy triste, no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien. No se pudo. La tristeza es de todo el país, que estaban ilusionados como nosotros”.

Sobre la clave de la eliminación, manifestó: “Recibimos goles que no deberíamos recibir. Cuando pasa eso, todo se hace cuesta arriba. A veces hay errores que no tienen consecuencia, pero estos tuvieron y los terminás pagando caro. Así es el deporte, no siempre hay justicia deportiva. Pasa por detalles puntuales. En la actitud, nadie se guardó nada”.

El zaguero formado en Liverpool no entró en la polémica y ventiló los intercambios con Marcelo Bielsa: “Sí puedo decir que se filtraron cosas que no tenían nada que ver y no fueron como las dijeron. Se tergiversa todo lo que se habló y se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo. Esas cosas no van. No fue lo correcto. Luego de quedar afuera hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló entre el grupo, eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio”.

De su relación con el entrenador, fue claro: “Puedo hablar por mí. Tengo todo el respeto y mucho agradecimiento hacia él. Capaz que alguno puede opinar distinto, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”.