Jorge Giordano: “Es falso que Bielsa le dijo a los jugadores que lo dejaron solo”

Sobre las 7.00 arribó la escueta delegación uruguaya desde Playa del Carmen tras la finalización del Mundial. No hubo vuelo chárter y cada futbolista tomó caminos distintos desde México. Algunos llegarán a Uruguay, pero en otras líneas aéreas, y otros se irán directo a sus vacaciones en otros destinos.

Marcelo Bielsa llegó y directamente se subió a un auto sin dar declaraciones, hablará el martes en conferencia de prensa en su último día como entrenador de la selección uruguaya.

Jorge Giordano: “No creo que la AUF nombre a un entrenador hasta que se defina su situación política”

El director de las selecciones uruguayas expresó su sentir tras la eliminación: “La sensación es la de todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia. Hay que dejar pasar unos días, hacer una evaluación y seguir adelante”.

Sobre el rendimiento colectivo e individual de Uruguay, enfatizó: “Uruguay fue superior futbolísticamente a Arabia Saudita y Cabo Verde y compitió con España; esa sensación es verificable. Lamentablemente, quedamos afuera. El ánimo de los futbolistas queda manifiesto en el juego y siento que era muy bueno al haber tenido esa dominancia. Evidentemente, no haber completado las situaciones favorables y haber recibido en pocos ataques la cantidad de goles que recibimos define la clasificación. El fútbol es así. Cuando ganás, está todo bien y, cuando perdés, está todo mal. Los que estamos en el fútbol lo tenemos que tener claro”.

Hubo muchas críticas hacia algunos jugadores y a la actuación general del equipo, Giordano valoró cosas positivas del pasaje mundialista: “Los resultados son los que van dando forma a las opiniones irracionales de quienes no están por dentro. También hay opiniones de gente que está por dentro y que vivió el proceso, entonces hay que sacar conclusiones. Todo el mundo puede decir: “Hay opiniones que pesan. Después del año que Fernando Muslera hizo en Estudiantes, no creo que nadie pudiera no consentir que iba a estar en el Mundial y tenía posibilidades de ser titular. Ahora estamos con el diario del lunes. Las cosas no salieron como pensábamos, pero tampoco hay que responsabilizar a Muslera de todo lo sucedido. No todo es malo. Si usted ve la formación de Uruguay, hubo futbolistas que tienen muchos años por delante en el proceso y tuvieron un gran rendimiento”.

Al ser consultado sobre la relación de Bielsa con los jugadores, dijo en la rueda a los periodistas presentes: “Son temas que pueden preguntar mañana en conferencia. La va a dar él, se la pidió a Ignacio Alonso”.

Giordano también negó algunas afirmaciones públicas de los últimos días: “Sé que alguien levantó que los jugadores le habían pedido al entrenador jugar de una manera, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza desde ningún punto de vista. Sí, los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió porque necesitábamos estar todos juntos. Eso fue lo único que pidieron los futbolistas. También es falso que Bielsa dijo que lo dejaron solo. No fue una charla con los referentes, sino con todos los futbolistas primero y después con todas las áreas. Si ustedes siguen el proceso de Bielsa, verán la defensa que hizo de los futbolistas en la Copa América. Nunca expuso a ningún jugador en sus conferencias, no es su manera. Más allá de que perdimos y parece que estamos tan mal, tampoco se pueden decir esas cosas de una persona con una trayectoria intachable”.

El exentrenador asumió su parte en la eliminación celeste: “Estamos tristes y yo tengo una parte muy importante de esa responsabilidad, pero las cosas van por lados distintos. Esto es un trabajo de un equipo en el que todos tenemos responsabilidades en distinta medida; soy uno de los que tengo más responsabilidades. Este proceso fue vertiginoso y continuamente tuvo algún episodio. Eso llevó a que cada decisión fuera muy pensada para no afectar a nadie. Si bien Bielsa dijo que no le deja nada en el fútbol uruguayo, con el tiempo vamos a ver que le deja mucho”.

Giordano dijo que “hay que organizar y afrontar” la fecha FIFA de setiembre y octubre, y descartó la chance de dirigirla: “No creo que la AUF nombre a un entrenador hasta que no defina su situación política. No hemos hablado de esos temas, pero será alguien de la estructura. Cualquiera menos yo. Perder siempre perjudica. No tener un buen Mundial hace que no sea tan fácil lograr adversarios. Los clubes a veces se ponen con alguna complicación por la sesión de los futbolistas. Vale recordar que habrá elecciones a nivel asociacionista a principios de 2027 y que Ignacio Alonso no puede ser reelecto si no existe un cambio estatutario.