Última conferencia de prensa de Bielsa: “Hicimos lo máximo, pero no alcanzó”

Marcelo Bielsa abrió su última conferencia de prensa como entrenador de la selección uruguaya con un diagnóstico sin atenuantes de la actuación de la celeste en el Mundial. El director técnico reconoció que el equipo “decepcionó” a los aficionados y calificó la eliminación como una frustración muy grande y una caída difícil de imaginar.

Sin preámbulos, el argentino dijo que tenía “la obligación” de calificar la actuación de Uruguay en la Copa del Mundo y eligió hacerlo en primera persona. Aseguró que la posición en la que terminó la selección “era totalmente imprevista”, que “era difícil de imaginar” ese desenlace y que se trató de “una caída que nadie puede admitirla y soportarla”. Desde el inicio, planteó que cualquier explicación que dé sobre lo ocurrido tiene un límite: “Por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada”, resumió.

En ese punto, Bielsa se detuvo en su propia responsabilidad. “No puedo justificar la posición que obtuvimos”, dijo, y sintetizó su análisis en la gestión que hizo de los recursos que tenía, como la calidad de los jugadores, el tiempo de trabajo, la preparación previa. “La gestión que hice de los recursos con los que contaba, por la calidad de jugadores con la que contaba, no fue suficiente”, reconoció. Añadió que tanto él como su cuerpo técnico y los futbolistas hicieron “lo máximo”, pero “claramente no alcanzó”.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador agradeció el apoyo institucional y social que recibió durante su ciclo. Destacó la estructura que la Asociación Uruguaya de Fútbol puso a disposición de su trabajo y la calificó como “impecable”. También se refirió a la relación con el público uruguayo, al que dijo haber sentido “cercano y de apoyo previo al Mundial”. “Sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto a no haber contado con lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron”, sentenció.