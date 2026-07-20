Suiza, Japón, Estados Unidos y Noruega superaron a la celeste; España pasó a Argentina y quedó en primer lugar.

Con la finalización del Mundial 2026 se actualizó el ranking FIFA, que se calcula según los resultados de partidos oficiales y amistosos de los últimos cuatro años, otorgando más puntos a los encuentros oficiales y considerando factores como la calidad del rival, la sede y la importancia del torneo. Desde 2018 utiliza un sistema basado en el método Elo, proveniente del ajedrez.

Uruguay bajó cuatro puestos luego de la eliminación en primera fase en la Copa del Mundo. La celeste está en el lugar 20 tras perder 15.26 puntos; fue superada por Suiza, Japón, Estados Unidos y Noruega.

Luego de ganarle la final a Argentina, España pasó a liderar el ranking y la albiceleste quedó en el segundo lugar. Francia se mantuvo tercero e Inglaterra, cuarto. Brasil subió al quinto escalón y Marruecos al sexto, logrando su mejor ubicación histórica. Portugal bajó al séptimo lugar, Bélgica subió al octavo, Países Bajos bajó al noveno y México cierra el top 10 tras avanzar cuatro casilleros.

Noruega, que salió quinta en el Mundial, fue la selección que más creció, mejoró 12 lugares y ahora está en el puesto número 19. En contrapartida, Túnez descendió 12 escalones y cayó al casillero 57. Panamá fue el país que perdió más puntos en la ponderación, con -60.74 y perdió diez lugares, quedando en el puesto 44.

Italia, decimoquinta, es la mejor selección rankeada de las que no clasificaron al Mundial 2026, aunque perdió tres lugares en esta actualización.

Uruguay salió en el lugar 37 del Mundial 2026, la peor clasificación de la historia

Al terminar el Campeonato del Mundo, la FIFA también dio a conocer la clasificación final de la competencia. Al no clasificar a dieciseisavos de final, ya se sabía que iba a ser la peor de la historia de Uruguay, que tenía como registro más bajo el de Corea-Japón 2002 en la colocación 26.

Para organizar la grilla final de las 48 selecciones, se toman en cuenta los puntos obtenidos por las selecciones durante los partidos disputados.