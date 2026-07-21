Volvió la Sudamericana: Nacional va por un impostergable buen resultado

A las 19.00 en el Gran Parque Central el tricolor enfrenta a Tigre, por la ida de los playoffs para entrar a octavos de final.

Este martes a las 19.00, en el Gran Parque Central, Nacional afrontará ante Tigre el cruce de ida correspondiente a los playoffs previos a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Relatado y concebido así, puede tratarse de una enunciación genérica, sin tener en cuenta en absoluto las necesidades y los malos resultados que ha tenido el elenco tricolor en las últimas semanas, en la reaparición del fútbol oficial, y el salvavidas que puede representar seguir avanzando en la Sudamericana.

De la misma manera, un mal resultado puede terminar de complicar por completo el proceso de los albos, en este caso con Jorge Bava en el segundo semestre de la competencia. Tras el partido del Gran Parque Central, la vuelta ya está fijada para el martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna, ubicado en la localidad bonaerense de Victoria.

De mal en peor

Nacional llega a este choque con la obligación de conseguir un buen resultado, independientemente de la producción futbolística que pueda desarrollar. El equipo de Bava no solo necesita hacerse fuerte en casa para encaminar la serie antes de la visita al norte del Gran Buenos Aires, sino que precisa un resultado para tratar de acercar la expectativa de su gente al desarrollo posible de su conjunto.

Bava no ha confirmado el equipo que saldría al campo de juego, pero se puede presumir que el argentino Alexis Martín Arias sea el golero, aunque el ingreso de Luis Mejía tras la expulsión de Arias en el partido ante Wanderers por el Intermedio pudo haber puesto en duda quién de los dos será el titular. Y seguramente formará la línea final con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, el costarricense Francisco Calvo –si es que está en condiciones– y Camilo Cándido.

Habrá que ver cómo desarrolla el estratega tricolor la mediacancha, pero, si fuera por lo que puso el otro día, iría con Bruno Zuculini en el eje central, Baltasar Barcia abierto a la derecha, Luciano Boggio y habría que ver a quién ubica en el plano de ataque por izquierda: si Juan Cruz de los Santos está pronto, si cree que Nicolás Lodeiro puede aportar la madurez para arrancar este partido o inclusive el potencial ingreso de Tiziano Correa, que ya debutó en la derrota ante Wanderers.

Adelante no cabe duda de que estará Maximiliano Gómez, seguramente acompañado por Maxi Silvera.

El mediocampista surgido en Danubio Santiago Silva, y que desde 2024 estaba en Huachipato de Chile, fue la última incorporación en la jornada de este lunes y fue incluido en la lista de buena fe de 50 futbolistas que presentó Nacional y que podrá modificar para el caso de que avance a los octavos de final, instancia en la que el ganador de esta llave enfrentará a Torque.

El equipo dirigido por Bava ha incorporado para este segundo semestre al arquero Arias, al defensa costarricense Calvo, al argentino centrocampista Zuculini y a los uruguayos Correa –el hijo de Petete, que después de surgir en River Plate estaba en Cerro Largo–, Benjamín Núñez, que viene desde Oriental de la Paz, y el mencionado Silva.

El presente de Tigre

Tigre, que como Nacional viene herido –aunque tuvo una participación en su campeonato mucho mejor que la de los tricolores–, viene de caer y de quedar eliminado al perder 1-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina, que es lo que se estuvo disputando en los últimos días en la vecina orilla.

Entonces, el equipo de Diego Dabove podría alinear a Felipe Zenobio en el arco; la defensa con Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno y Martín Garay; Elías Cabrera, Bruno Leyes y Jalil Elías en el medio; teniendo como atacantes a Ignacio Russo y David Romero.

Arbitraje, transmisión y marco reglamentario

La justicia reglamentaria estará a cargo de una cuaterna colombiana encabezada por el árbitro principal Carlos Betancur, asistido en las bandas por Miguel Roldán y Richard Ortiz, mientras que en el VAR estará su compatriota Heider Castro.

Este primer enfrentamiento tras la pausa contará, además, con la aplicación de las recientes modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB. En el campo del Gran Parque Central no se aplicará la sanción por taparse la boca –por lo que los futbolistas podrán seguir haciéndolo–, pero sí comenzarán a regir la revisión de la segunda tarjeta amarilla desde el VAR, la atención médica externa que obligará al futbolista lesionado a permanecer al menos un minuto fuera del campo de juego tras reanudarse el partido y el control estricto del tiempo en la reanudación para saques de banda y saques de meta.

La transmisión televisiva para el territorio uruguayo estará disponible mediante la señal de ESPN y la plataforma digital Disney+.