El próximo fin de semana se disputarán los cuatro partidos pendientes y la final del Intermedio se jugará el miércoles 5 de agosto.

Con la finalización del Mundial, la atención vuelve de lleno a la actividad doméstica, que el último fin de semana se vio afectada por el paro que hizo la Mutual de Futbolistas Profesionales por la agresión de la Policía a un jugador de Rentistas.

El comunicado institucional dice que el futbolista Jean Martínez sufrió “un traumatismo facial secundario al impacto de un palo de madera”. Por el momento no podrá volver a los entrenamientos y quedará bajo observación del cuerpo médico del club.

En la tarde del lunes hubo reuniones entre integrantes del gremio de futbolistas, autoridades del Ministerio del Interior y de la Asociación Uruguaya de Fútbol y otros implicados en el incidente entre parcialidades. La cartera puso en marcha una investigación para evaluar la responsabilidad en lo sucedido.

Además, en una dependencia de la Jefatura de Policía declaró, entre otros, el presidente de Cerrito, Mathías Vignoli. Tras estar más de dos horas en la sede de San José y Yi, Vignoli responsabilizó tanto a hinchas como a integrantes del plantel del rival como responsables de las agresiones a la parcialidad auriverde. En palabras recogidas por Telemundo, el presidente de Cerrito dijo que su club tenía “un protocolo” para el retiro de la parcialidad visitante y lo cumplió al pie de la letra, saliendo inmediatamente después del final del encuentro y tomando camino Mendoza rumbo al barrio. El dirigente afirmó que, ya en ese trayecto, “la gente de Rentistas empezó a tirar proyectiles”, entre ellos piedras y pirotecnia, contra los hinchas de Cerrito y también hacia autos y camiones que circulaban por la zona.

Vignoli desligó la actuación arbitral de lo sucedido y remarcó que, a su juicio, los jueces “arbitraron bien”. Recordó que a ambos equipos les anularon un gol y que Cerrito también reclamó un penal no cobrado, pero señaló que “son cosas del partido” y que los árbitros “son humanos, se pueden equivocar”. El detonante, consideró, fue la reacción de la gente de Rentistas contra el juez por el gol anulado, bajo la sospecha de que se había favorecido a Cerrito, y a partir de entonces “se fue todo de las manos”. El dirigente describió los hechos como “una situación fea” que terminó con el fútbol paralizado, y cuestionó lo “apresurado” de la decisión de la Mutual de Futbolistas de decretar un paro en respuesta a lo ocurrido.

¿Cuándo vuelve el fútbol?

Se estima que el gremio de futbolistas levantará el paro en la semana a medida que vaya logrando medidas de seguridad que otorgan tranquilidad para ejercer la tarea. La Mesa Ejecutiva de primera y segunda división tiene planteado fijar los encuentros pendientes de ambos torneos para el fin de semana.

En la máxima categoría, la última fecha del Intermedio pasará a jugarse entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, mientras que la final del segundo torneo del año será el miércoles 5 de agosto. Este partido iba a jugarse un fin de semana, pero se aprovechará que no hay copas internacionales para disputarlo ese día y no atrasar el inicio del Clausura, que está estipulado para el 8 de agosto.

En Primera División se sabe que el estadio Centenario albergará la final de la Copa Libertadores el sábado 28 de noviembre y no estará disponible el escenario mayor, por lo que se intentará terminar antes de esa fecha.

Los partidos que quedaron pendientes y se disputarán el próximo fin de semana son Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool. En la B restan jugarse Tacuarembó-Plaza Colonia, Fénix-Atenas de San Carlos, Miramar Misiones-La Luz y Colón-Paysandú.