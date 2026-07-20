Lionel Messi, tras perder la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio.

El astro argentino publicó en redes sociales su sentir tras perder la final de la Copa del Mundo.

Argentina perdió la final del Mundial por 1-0 ante España, no pudo levantar la segunda copa consecutiva ni lograr el bicampeonato, que se le negó por segunda vez en la historia a la albiceleste.

Todo indica que Lionel Messi jugó su último partido en una Copa del Mundo. Tras la derrota, la figura de la selección argentina posteó el lamento en su cuenta de Instagram: “El dolor es muy grande, va a costar que cierre esta herida”.

En contrapartida, eligió recordar las cosas positivas que tuvo este torneo: “También me quedo con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria. Con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, y agregó: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas”.

Messi agradeció al pueblo “por cada saludo y cada mensaje” y valoró: “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. En el cierre elogió al campeón: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

El futuro de Messi

Lionel Messi tiene 39 años y contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028. Antes de eso, se disputará una nueva edición de la Copa América que, en principio, sería nuevamente en Estados Unidos.

El jugador todavía no se pronunció oficialmente sobre su continuidad en la albiceleste, pero el de este domingo pudo ser su último encuentro con la selección de su país.