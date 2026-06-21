Volvió España: goleada 4-0 a Arabia Saudita

Mikel Oyarzabal, de España, tras convertir el segundo gol contra Arabia Saudita, el 21 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Tras el decepcionante empate 0-0 con Cabo Verde en el debut, España volvió a mostrar su potencial y goleó 4-0 a Arabia Saudita para quedar como primero del grupo a la espera del encuentro de Uruguay en la segunda fecha.

Luis de la Fuente cambió el esquema con tres variantes. La presencia de Lamine Yamal ya fue relevante y un centro de atención para la defensa rival. Además, Alex Baena se paró como extremo izquierdo y Dani Olmo fue un segunda punta junto con Mikel Oyarzábal. De jugar con cuatro volantes a poner solamente dos, aunque los laterales subieron bastante y se sumaron a la línea media.

Además del dibujo táctico, España fue mucho más agresivo, sin el toque intrascendente que lo caracteriza. Desde el inicio metió balones al área o probó remates de afuera.

En poco más de diez minutos liquidó el partido. Arabia Saudita, que se paró 4-5-1, cometió errores defensivos garrafales, de posicionamiento y de técnica para despejar el balón. Primero Lamine, llegando por el segundo palo, y luego dos de Oyarzábal, que primereó a los zagueros rivales.

Otro cambio positivo de España fue la forma de presionar, también más agresivo y alto, aprovechando la forma de salir del fondo de los asiáticos; para eso fue fundamental Dani Olmo. Los europeos jugaron todo el primer tiempo en campo rival, sin poner en riesgo el cero en su arco.

Para el complemento salió Yamal, que se viene recuperando de una lesión, porque el partido ya estaba sentenciado. El descanso no cambió en nada. De hecho, en la primera y tras un tiro de esquina, un remate de Marc Cucurella terminó en gol en contra de Hassan Tambakti.

Desde ahí fue mantenimiento español, con dos equipos que deseaban que llegara cuanto antes el final del partido. España aseguró la clasificación a la siguiente fase, mientras que Arabia deberá ganar en la última fecha frente a Cabo Verde.

No fue una buena noticia para Uruguay

Desde lo matemático, el triunfo de Uruguay lo clasifica a la siguiente ronda, pero la diferencia de goles complica las chances de la celeste de ser primero. Salvo que le gane por cuatro goles a Cabo Verde, no le servirá el empate en la última fecha ante los europeos.