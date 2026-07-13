Las dos selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026 se cruzaron en el camino antes de la final. Francia y España jugarán la primera semifinal del torneo, el martes a las 16.00 de Uruguay, en el estadio de Dallas. Si bien el encuentro es a las 13.00, hora local, el recinto cuenta con aire acondicionado por lo que no habrá inconvenientes con el calor.

En Uruguay, el partido será emitido por Canal 5 por televisión abierta y por Antel TV de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel. También transmite Directv y todos los cableoperadores. Por streaming, lo pasará Disney+ y Directv.

Partidazo a la vista

A semifinales llegaron los cuatro mejores equipos del ranking FIFA, todos son campeones del Mundial lo que marca que estamos ante unas semifinales perfectas. Francia ganó el único antecedente mundialista pero España se quedó con el último enfrentamiento en la Liga de Naciones, en un partidazo que terminó 5-4.

Francia es el mejor equipo del torneo hasta el momento, se fue sacando rivales de encima sin la necesidad de apretar el acelerador a fondo. La presión en la mitad de la cancha y el poderío individual de sus atacantes lo ponen como un equipo peligroso.

España solamente recibió un gol, la solidez defensiva y la técnica del mediocampo son sus caballitos de batalla. Todavía no tiene en su esplendor a Lamine Yamal, que lo necesita para destrabar estos partidos. Será el primer rival que no salga a defenderlo en bloque bajo y eso le otorgará espacios para explotar la velocidad de sus atacantes.

Francia comenzará con Mike Maignan en el arco; línea de cuatro conformada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digné; Manu Koné y Adrien Rabiot en la contención; por delante los talentosos Michael Olise, Ousmane Dembelé y Desiré Doué; arriba Kylian Mbappé. En algunos movimientos, Didier Deschamps probó con Bradley Barcola en lugar de Doué.

España mantendría el equipo que venció a Bélgica, aunque Luis de la Fuente sorprendió con variantes en todos los encuentros hasta el momento y nunca repitió una oncena. Unai Simón va al arco; con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella atrás; en el medio Rodri y Fabián Ruiz en la contención; Lamine Yamal va por derecha, Dani Olmo por el centro y Álex Baena; Mikel Oyarzabal será la referencia de área.

Arbitrará el polémico salvadoreño Iván Barton, con su compatriota David Moran y el guatemalteco Antonio Pupiro en las líneas. Gleen Nyberg será el cuarto y Mahbod Beigi el asistente de relevo, ambos de Suecia. El polaco Tomasz Kwiatkowski, el holandés Dennis Higler y el mexicano Guillermo Pacheco estarán en el VAR. El uruguayo Leodan Gonzalez y el croata Ivan Bebek estarán como alternos.