Jude Bellingham y Harry Kane celebran el segundo gol de Inglaterra ante Congo, en el estadio de Atlanta, el 1° de julio. Foto: Richard Pelham/ Getty Images/ AFP

Se jugó un partidazo en la apertura del miércoles en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con libretos distintos, Inglaterra y Congo ofrecieron un tremendo espectáculo futbolístico. Ahora los británicos seguirán su camino ante uno de los anfitriones, México, que ayer superó a Ecuador.

Primer tiempo perfecto

Brian Cipenga entró por el segundo palo a los 7 minutos pero definió al primero. Un gol tempranero y sorpresivo que marcó el partido. Congo comenzó ganando y la planificación que estaba dispuesta para defender vino como anillo al dedo con la ventaja conseguida.

Inglaterra hizo todos los méritos para empatar, pero los africanos lo evitaron de cada forma que fue posible, a veces, incluso, con intervenciones cercanas a lo imposible. El golero Lionel Mpasi fue figura y, cuando él no pudo, hubo un par de incidencias en que los zagueros la sacaron en la línea.

Los europeos presentaron distintas llaves, pero con ninguna lograron abrir el cerrojo: atacaron por todo el frente, le dieron movilidad al balón, los jugadores rotaron de posiciones y los centros fueron bien ejecutados. El fútbol desterrando los méritos, una vez más.

Congo puso línea de cuatro, a diferencia de los tres que defendieron en encuentros anteriores. Cuando pudo, se sostuvo con la tenencia de balón lejos de su arco y, de contragolpe, tuvo opciones para ampliar la ventaja. Con libretos distintos, ambos equipos regalaron un partidazo.

La calidad de Harry Kane

La primera hora del segundo tiempo transcurrió de la misma forma que el primero: Inglaterra yendo a buscar el gol con todas sus armas y Congo aguantando el temporal como podía. Los africanos estaban atados a fallar en un detalle para que se derrumbara el castillo de naipes, y sucedió: en un descuido defensivo, Harry Kane cabeceó solo en el área y lo empató, aunque Mpasi llegó a tocarla.

Inglaterra siguió de largo. Tras otra gran atajada de Mpasi, la pelota derivó en Kane, que estaba rodeado por tres defensores, pero pudo sacar un remate seco que entró en el ángulo. Un golazo del delantero de raza, de esos que tienen el arco entre ceja y ceja, aun cuando la presión tranca las piernas.

En el cierre, Congo lo fue a buscar y tuvo un tiro libre que se fue apenas desviado. Con mucho sufrimiento, los británicos sacaron un choque durísimo y subieron un escalón en el camino a levantar la copa. Enfrentará a México en octavos de final, el domingo a las 21.00.