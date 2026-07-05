Intermedio: Danubio y Juventud se pusieron al día con empate

Fue 1-1 en Jardines en una inhóspita jornada invernal; el punto le sirve más al franjeado para seguir escapando del descenso.

Volvió el fútbol uruguayo con un partido que se había postergado de la segunda fecha del Intermedio. La muestra de los hinchas que llegaron hasta Jardines en ambas tribunas fue conmovedora. Una tarde fría, gris, donde el público demostró extrañar los colores pese a las condiciones climáticas.

Debido a la afección cardíaca de la que se está recuperando el técnico Leonardo Ramos, el locatario fue dirigido por Gabriel Farcilli. De todas formas, Ramos acompañó al plantel y vio el partido desde un palco.

El empate final por 1-1 fue negocio para el danubiano, que tomó cinco puntos de renta en la tabla del descenso sobre Cerro, le sacó seis a Wanderers y 11 a Progreso. El pedrense sigue lejos de la zona de copas internacionales en la Anual.

Entretenido retorno

Los primeros 30 minutos estuvieron trancados, se notó la falta de ritmo con imprecisiones. A los dos les costó engranar. Desde ahí se vio lo más lindo, Juventud con la pelota al suelo empezó a generar peligro, mientras que Danubio apostó a un juego más directo, de esperar y atacar con espacios.

Los goles vinieron en el cierre del entretiempo. Ramiro Peralta puso el primero para los pedrenses mientras que en los descuentos Sebastián Rodríguez entró por zona de centrodelantero para igualarlo.

Los tantos le pusieron condimentos al segundo tiempo, donde ambos goleros fueron figuras: Sebastián Sosa de un lado y Mauro Goicoechea del otro. El dominio del balón y las mejores chances fue para los de Sergio Blanco, pero el franjeado sostuvo la intensidad con los cambios y pudo llevarse el encuentro en el final del partido.

La preocupación para el danubiano estuvo en la tempranera lesión de Sebastián Fernández, que salió sentido a los 14 minutos del primer tiempo y se perderá la finalización del Intermedio, donde su equipo necesita puntos para seguir escapando de la parte baja.

Danubio recibirá a Nacional el próximo sábado a las 15.00 en Jardines del Hipódromo, mientras que Juventud madrugará el mismo día para enfrentar a Montevideo City Torque a las 10.00 en el Parque Artigas.