Juventud de Las Piedras derrotó a Albion 1-0

En la apertura de la sexta fecha del grupo B del Intermedio 2026, Juventud de Las Piedras venció 1-0 a Albion con un gol de Agustín Alaniz ya avanzado el segundo tiempo. De esta manera pudo recuperar el camino de los triunfos, después de cuatro partidos en los que no se había podido quedar con los 3 puntos.

Fue una victoria importante y muy trabajada en el segundo tiempo. En el primero había sido todo de Albion, pero Sergio Blanco hizo cambios que fueron decisivos en el desarrollo de la parte final del encuentro y en el resultado. La derrota deja a Albion vulnerable en la posibilidad de mantener en esta fecha la cuarta posición en la anual, puesto que significa una eventual clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cuando mandó Albion

Todo o casi todo el primer tiempo fue de Albion. Cargó contra el arco de la playa Ramírez una y otra vez, con buenas combinaciones de ataque y un dominio absoluto sobre su rival, por medio de un juego asociado que le permitía mantener la pelota y obligaba a Juventud a replegarse. Sobre la mitad del tiempo inicial –liberados, ya en nuestro fútbol vernáculo, de la pausa de hidratación comercial– hubo una instancia que pudo haber cambiado el desenlace de la etapa. En un ataque de Juventud que bien podría definirse como el único, la pelota llegó al área y el remate del debutante Bruno Arady dio en el brazo de un defensa de Albion. El árbitro cobró penal y, en primera instancia, parecía penal. Sin embargo, tras revisar la jugada, los árbitros del VAR invitaron al juez principal a mirarla en la pantalla, donde Motta la revisó, volvió atrás en su decisión y dictaminó que no había sido infracción de Ezequiel Burdin porque tenía el brazo recogido.

El Chapita Blanco tuvo que lidiar con futbolistas lesionados e inhabilitados para jugar, como Sebastián Sosa, David Morosini, Alejo Cruz y la Joya Pablo Lago. A eso se sumó la derrota de la semana pasada, que lo obligó a presentar un equipo con numerosas variantes; por ejemplo, por primera vez desde que dirige Blanco, el Pelado Martín Cáceres fue titular y debutó el joven Bruno Arady, que está a préstamo de Nacional, para intentar armar el fútbol desde atrás junto con Gastón Pereiro. Estas decisiones iban en el sentido de buscar las posibles habilitaciones para su único punta real, el grandote Fernando Mimbacas. Ese fue el planteo que intentó como antagonista Juventud en el primer tiempo, pero no le salió y Albion lo llevó casi siempre a su campo. Recién en los ocho o diez minutos finales el ritmo bajó y el juego estuvo un poco más parejo, lo que se tradujo en que Albion atacó menos y jugó menos en campo de Juventud, que pudo llevar la pelota poco más allá de la media cancha para disputarla con sus rivales.

Cuando Juventud dio vuelta la taba

Para la segunda parte, con el ingreso del artiguense Rodrigo Chagas en la franja derecha del mediocampo de Juventud, el equipo de Las Piedras estuvo más activo y fue menos notorio el dominio ofensivo de Albion. Esto se confirmó cuando en el primer cuarto de hora del complemento: Mimbacas bajó de cabeza una pelota desde la parte izquierda del área y, de zurda también, pero en el centro, próximo al punto penal, la calzó Pereiro para sacar un muy buen remate que fue motivo de una intervención mejor aún de Sebastián Jaume, quien voló hacia su izquierda y no dejó que la pelota entrara. Cinco minutos después, con una buena corrida por la izquierda, Peralta le cedió la pelota a Mimbacas, quien sacó otro recio zurdazo que, otra vez, fue controlado por Jaume. A los 20 y pico llegó un nuevo anuncio pedrense: un remate de derecha desde fuera del área de Pereiro se fue apenas desviado después de un roce en la defensa de Albion. Pereiro empezaba a convertirse en figura.

A los 38 llegó el gol que abrió el partido y fue de Juventud, que con oscilaciones era el dominador del complemento. Lo hizo Agustín Alaniz, uno de los tantos cambios ofensivos que hizo el Chapita en la segunda parte, pero el autor intelectual fue Federico Barrandeguy, el de Ombúes de Lavalle, que metió un tiro libre genial. La pelota, entre el manotazo de Jaume y el rebote en el travesaño, terminó en la cabeza de Alaniz, que la mandó a las redes. La jugada se había iniciado con la maña del Mueca Bruno Larregui –otro de los que entraron en el complemento–, que supo defender una pelota al borde del área contraria para que Ezequiel Burdín lo topara y le cometiera falta, lo que dio origen a ese tiro libre que segundos después terminó en el gol de Alaniz. Apenas unos minutos después, dos enormes atajadas de Fabrizio Correa, quien llegó al elenco pedrense para el segundo semestre, salvaron el arco de Juventud ante la arremetida de Albion.

Aguantó y aguantó Juventud, que sabe que esos tres puntos rendirán en la anual para tratar de volver a las copas internacionales.