Se juega el clásico femenino

Erika Videla, de Peñarol, y Alison Latua, de Nacional, por la primer fecha del Torneo Apertura femenino 2026, el 10 de mayo de 2026, en Las Acacias.

Este domingo se reponen los dos juegos pendientes del Clausura; el clásico pasó al Parque Palermo.

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El clásico entre Nacional y Peñarol de la primera fecha del Torneo Clausura, aplazado el pasado domingo debido a las intensas lluvias que inundaron el campo de juego de césped artificial del complejo Rentistas, se jugará este domingo en el Parque Palermo.

El enfrentamiento, fijado a las 14.00, resulta trascendental para los grandes candidatos al título –que se repartieron ocho de los últimos nueve campeonatos uruguayos– y la posibilidad de sacar ventaja, en la primera jornada, ante un rival directo.

El equipo tricolor, actual bicampeón del fútbol femenino, y también campeón del reciente Apertura, llega con nuevo director técnico, tras el regreso al plantel principal de Diego Testas, quien ya celebró en ese rol los campeonatos uruguayos de 2020 y 2022. Testas reemplazó a la chilena Paula Navarro Alvear, quien dirigió al tricolor con éxito en el Apertura y ganó los 9 partidos que jugó, antes de partir, según informó el club, en busca de “nuevos proyectos en su país y de mutuo acuerdo con el club”.

El carbonero, dirigido por cuarta temporada consecutiva por Cecilia Santo, artífice del título obtenido por el equipo en 2023, busca romper con la hegemonía tricolor esta temporada y volver a pelear el título que se le ha hecho esquivo desde aquella última vez hace tres años.

El mismo domingo, pero un rato antes, a las 12.00, Defensor Sporting y San Jacinto Rentistas se ponen al día también con su juego pendiente, que se llevará a cabo en el complejo Eduardo Arzuaga.

Con estos dos partidos se completa la primera fecha, que ya registró sendas goleadas: Liverpool le ganó 8-0 a Juventud, Montevideo City Torque 6-0 a Wanderers, y Danubio 3-0 a Canadian.

La selección femenina sub 20 rumbo a los juegos Odesur

Mientras tanto, la selección femenina sub 20 emprende su preparación de cara a la presentación en los Juegos Suramericanos 2026.

Esta semana, las 39 futbolistas convocadas por el técnico Marcel Rauss realizaron sus primeros trabajos de cara a la competencia que se realizará en la provincia de Santa Fe, en Argentina, entre el 12 y el 26 de setiembre de 2026.

El equipo femenino uruguayo viene de participar, en febrero, en el Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, que tuvo lugar en Paraguay, donde no consiguió avanzar tras la primera fase.