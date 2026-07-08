Técnico de Suiza: “Argentina es vulnerable”

Suiza le ganó por penales a Colombia y, como aquella vez que fue anfitriona en 1954, se metió en cuartos de final para igualar su mejor marca en una Copa del Mundo (sin contar la final perdida en otra justa mundialista, que quizá les suene, en Colombes en 1924). Ahora, el equipo, que se mostró firme ante Colombia y que antes había eliminado a Argelia, es una de las sorpresas entre las ocho mejores selecciones, compartiendo cuadro con las grandes potencias, y deberá enfrentar a Argentina, la vigente campeona.

“Vamos a jugar contra los campeones del mundo. No hay nada mejor que tener esta oportunidad”, expresó después del juego con Colombia el entrenador helvético Murat Yakin, que está al frente de la selección suiza desde 2021, donde ha continuado un proceso de crecimiento y consolidación. Bajo su mando, en Qatar, el equipo clasificó a octavos por tercer Mundial consecutivo, y en la última Eurocopa llegó a cuartos después de eliminar, precisamente, al campeón defensor –Italia–, para quedar afuera después con Inglaterra por penales.

Respecto a su próximo rival, Yakin consideró: “Ha quedado claro, en los últimos dos partidos, que Argentina es vulnerable”. El técnico se mostró confiado en su equipo. “Creo que nos hemos ganado el respeto y hemos trabajado para eso. Va a ser un partido interesante en lo táctico, pero creo que podemos desafiar al campeón del mundo” dijo.

“Para una nación como Suiza, no hay nada mejor que jugar en una Copa del Mundo los cuartos de final ante Argentina. Así que la expectativa es enorme, creo que todavía necesito un par de horas, o un día entero, para procesarlo” expresó.

Con similar determinación habló Djibril Sow, mediocampista suizo que juega en el Sevilla y que entró en el segundo tiempo ante Colombia. “Para nosotros es un partido muy especial, es la primera vez que podemos jugar cuartos de final, y contra un equipo que, para mí, es uno de los favoritos a ganar la copa. Será muy difícil, pero veo chances de ganar. Somos capaces de vencer a grandes equipos, como lo hemos hecho en años recientes, por ejemplo, a Francia en 2020”, rememoró, en alusión a la Eurocopa de ese año, cuando eliminaron a los galos en octavos por penales.

Suiza registra dos enfrentamientos ante Argentina en mundiales sin éxito. El primero fue una victoria albiceleste por 2-0 en la fase de grupos de 1966. El segundo, más reciente, fue un choque en octavos de final en Brasil 2014, cuando Argentina ganó con un gol de Ángel Di María en el último minuto del alargue.