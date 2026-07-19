Uno por uno de España campeona del mundo

Pau Cubarsí y Ferrán Torres fueron las figuras de la final; Nico Williams, además, cambió el partido desde el banco.

España fue mucho más que Argentina durante la final de la Copa del Mundo y terminó conquistando con justicia su segundo título mundial. El equipo del riojano Luis de la Fuente se hizo dueño de la posesión, controló el partido desde ahí, estuvo firme en defensa y generó varias chances de gol, aunque recién pudo abrir el marcador en el alargue gracias a un remate de Ferrán Torres.

El dominio de la roja tuvo varios puntos altos, más allá de su fuerte: lo colectivo. En el plano individual Pau Cubarsí y el propio Ferrán fueron las grandes figuras de la tarde en Estados Unidos, y también hay que destacar a Nico Williams, que cambió el partido desde el banco con su desequilibrio. Rodri y Pedri, por su parte, volvieron a ser determinantes para que España impusiera su fútbol de principio a fin.

Unai Simón (6)

Casi no tuvo trabajo porque Argentina prácticamente no lo exigió, pero respondió cuando lo necesitaron. Salió rápido para cortar dos pelotas largas que dejaban a Lionel Messi y Julián Álvarez de cara al arco.

Pedro Porro (6)

Ganó la mayoría de los duelos, cerró bien su sector y ayudó en la salida desde el fondo. También respaldó los avances de Lamine Yamal para que pudiera jugar con mayor libertad.

Pau Cubarsí (9)

Otra actuación formidable del pibe del Barcelona. Impasable en defensa y muy preciso para romper líneas con sus pases: fue el primer generador de fútbol de España. Además, estuvo cerca de convertir y sobre el final evitó el empate con un cierre decisivo.

Aymeric Laporte (7)

Transmitió seguridad mientras estuvo en cancha. Sin arriesgar demasiado con la pelota, sostuvo a la defensa española y ganó varios cruces importantes. Salió por molestias físicas.

Marc Cucurella (6)

Defensivamente casi no pasó sobresaltos. Le faltó animarse un poco más en ataque, aunque cuando pasó al frente generó problemas por su banda.

Rodri (7)

Dominó el mediocampo. Recuperó muchas pelotas, manejó los tiempos del partido y fue el equilibrio permanente de España. Salió en el alargue tras un gran desgaste.

Fabián Ruiz (5)

Cumplió con el trabajo táctico, pero lejos de su nivel habitual. Le costó aparecer cerca del área rival y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Dani Olmo (6)

Arrancó muy bien encontrando espacios entre líneas. Con el correr del partido Argentina logró incomodarlo con un juego muy físico, aunque dejó varios destellos de su calidad antes de salir.

Lamine Yamal (6)

No estuvo tan fino –una muestra de lo que fue su nivel en el Mundial–, pero nunca dejó de intentar. Tuvo una ocasión clara en el comienzo y otra sobre el final del tiempo reglamentario con un tiro libre. Siempre fue una preocupación para la defensa argentina.

Mikel Oyarzabal (5)

Entró poco en juego y le costó pesar en el área. Tuvo algunas buenas descargas y un remate desde afuera, pero nunca logró imponerse.

Álex Baena (6)

Aportó dinámica y personalidad. Peleó cada pelota y colaboró en la presión alta, aunque cometió algunas infracciones evitables.

Recambios

Pedri (7)

Su ingreso cambió el partido. Encontró espacios donde antes no los había y le dio otra velocidad a la circulación de España. Desde entonces, el dominio fue casi absoluto.

Ferrán Torres (9)

Entró muy bien desde el banco. Primero exigió a Emiliano Martínez con un cabezazo y después no dejó de moverse. Cuando todo apuntaba a los penales, apareció en el momento justo para definir el Mundial.

Mikel Merino (6)

Ingresó para darle más control al mediocampo. Se soltó con el paso de los minutos y estuvo muy cerca de convertir.

Nico Williams (8)

Revolucionó el ataque español. Ganó una y otra vez por la banda, estuvo cerca del gol –se morfó uno–. De haber estado bien físicamente, pudo tener un gran Mundial.

Eric García (6)

Entró en un momento de máxima tensión por la salida de Laporte y respondió con sobriedad.

Martín Zubimendi (6)

Reemplazó a Rodri y mantuvo el orden del equipo en el tramo decisivo del partido.