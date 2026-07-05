Uruguay le ganó a Cuba y cerró en el primer lugar del grupo

Joaquín Taboada, de Uruguay, y Aldo Castel, de Cuba, el 5 de julio, durante las clasificatorias para el Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en el Antel Arena. Foto: Guillermo Legaria

La celeste clasificó con cinco triunfos y buscará la clasificación al Mundial 2027 en la segunda ronda de las Eliminatorias.

Uruguay había perdido el invicto con Argentina, pero tenía la chance de clasificar como primero del grupo si le ganaba a Cuba en el Antel Arena, algo que sucedió, por un tanteador de 99-70.

La selección caribeña llegó eliminada. La diferencia entre planteles era grande, más allá de que la celeste no contaba, por lesión, con Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Emiliano Serres, quien se fracturó la mano en el partido con Argentina.

El partido podía considerarse peligroso: había muchísimo para perder y poco para ganar. Simplemente había que cumplir con la obligación. Uruguay no dejó dudas y lo destrabó de arranque, con Joaquín Rodríguez asistiendo y un inicio excelente de Joaquín Taboada anotando, las caídas de Pablo Gómez tras jugar el pick and roll, los puntos de Santiago Véscovi y la buena defensa que sirvió para correr la cancha.

El trámite del encuentro permitió que debutara en la selección mayor Lucas Rodríguez, base de 18 años que juega en Minas Tênis de Brasil y está cerca de ser repatriado por Peñarol con un contrato por cuatro años.

El segundo tiempo de Nicolás Hueso Martínez fue muy bueno; seguirá su carrera en Quimsa, de Argentina, en busca de incrementar su potencial. Gómez fue otro que jugó muy bien, afianzándose como pivot titular en esta doble ventana.

Ahora hay que dar el paso

Uruguay no va a un Mundial de básquetbol desde 1986, en España. Qatar 2027 es un objetivo tangible, en gran parte, por la gran primera rueda de la celeste, en la que sumó cinco triunfos en seis partidos y pasó primera gracias a la diferencia por la que le ganó a Argentina de visitante en Buenos Aires.

Ahora el equipo dirigido por Gerardo Jauri se cruzará con los tres clasificados del grupo B en partidos de local y de visitante. El único rival confirmado es Canadá, mientras que los otros dos se definirán el lunes con la disputa de la última fecha. Todo pinta para que sean Bahamas y Jamaica, aunque Puerto Rico todavía tiene chances si logra una victoria épica de visitante contra los bahameños.

Si hay lógica, se formará un nuevo grupo con Canadá, Uruguay, Argentina, Bahamas, Panamá y Jamaica. En esta nueva fase las selecciones arrastrarán el puntaje obtenido y solamente enfrentarán a los equipos con los que no chocaron en la primera fase.

Esta fase se jugará entre agosto y marzo de 2027. Los tres mejores clasifican de forma directa al Mundial. El cuarto deberá quedar mejor ubicado que el del grupo que combine a las zonas A y C. En total, de América, clasifican 7.

Uruguay ya lleva cinco triunfos; con ocho es prácticamente un hecho la clasificación, e incluso con siete, en virtud de la buena diferencia de puntos que ostenta, también tiene buenas posibilidades.

Gerardo Jauri suele contar con el mayor potencial, a excepción de Agustín Ubal, que no suele ser citado “por diferencias en la forma de ver el proceso”, pese a su gran nivel y a que está cerca de arreglar su vínculo con Barcelona.

Para los rivales la realidad es muy distinta. Solamente en agosto podrán tener todo, en el resto de las ventanas no estarán los jugadores de la NBA ni de la Euroliga, la Champions League del Básquetbol.

Canadá, con todo, es imposible para cualquiera en América, salvo para Estados Unidos; Uruguay lo evitará en agosto. Bahamas es otro equipo que, si cuenta con los NBA, crece mucho, pero sin ellos se transforma en un plantel limitado y totalmente accesible para la celeste.