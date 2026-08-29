Bruno Cetraro es finalista en el Mundial de remo

El remo uruguayo sigue brillando en el más alto nivel competitivo. Este sábado, Bruno Cetraro entró tercero en la semifinal de la modalidad de single abierto masculino, la principal carrera del Mundial que se realiza en Países Bajos. El uruguayo está entre los seis mejores de la competencia y se afianza entre los mejores exponentes de la modalidad, igualando su marca del año pasado, cuando fue finalista en el Mundial de China. Pero buscará mejorar su desempeño, ya que finalizó sexto en esa carrera.

La final se larga este domingo a las 9.28 en el lago de Bosbaan, y el remero uruguayo, que ostenta en su palmarés una medalla de oro y otra de plata de los Juegos Panamericanos de 2023, ambas en carreras grupales, va por su primera medalla individual.

Uruguayo en la final

Con un tiempo de 6:50.64 en la semifinal de este sábado, Cetraro se ubicó tercero por detrás del estadounidense Samuel Melvin (6:47.78) y del alemán Oliver Zeidler (6:45.89). Este último, con tres preseas de oro y una de plata en la modalidad, es gran candidato y un viejo conocido del uruguayo, que ya compitió contra él en Shanghai el año pasado (cuando el alemán obtuvo el segundo puesto y el uruguayo el sexto).

En la otra semifinal avanzaron el bielorruso Yauheni Zalaty, que compite como atleta neutral individual por la sanción que pesa sobre el Comité Olímpico Bielorruso; el noruego Jonas Juel, que ganó la carrera de cuartos de final en la que Cetraro quedó segundo para avanzar a semifinales; y el francés Victor Marcelot. Todos ellos con mejores tiempos que el que hizo el uruguayo, aunque esto también responde a que la otra carrera fue más rápida.

Yarzon y Klüver, quintos en doble mixto

Nicole Yarzon y Felipe Klüver, después de cerrar su participación individual con grandes logros —Yarzon dobló su mejor marca y obtuvo el sexto lugar en la final A de la modalidad single peso ligero femenino, mientras que el mercedino quedó con medalla de plata en la misma modalidad masculina—, debutaron en la prueba de doble par mixto, en la primera participación histórica uruguaya en la categoría.

La dupla finalizó en el quinto lugar de la carrera eliminatoria, por lo que aún no consiguió la clasificación a la final A que sellaron los tres primeros botes, pero sigue con las chances intactas porque este domingo, a las 5.20 de la mañana, largan en la primera semifinal. Si se ubican entre los tres más rápidos de esa carrera, disputarán la final A por una medalla. En caso contrario, irán a la final B.